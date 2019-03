1.000 kikkers en 500 padden overgezet aan Gemeneweidebeek Bart Huysentruyt

14 maart 2019

11u55 0 Brugge Kinderen van nabijgelegen scholen en vrijwilligers hebben sinds een maand al 1.040 kikkers, 553 padden en 155 salamanders overgezet aan de Gemeneweideweg-Zuid in Brugge.

Vorig jaar overleden ter hoogte van de parking aan de Gemeneweideweg-Zuid een groot aantal padden bij het oversteken van de rijbaan. De dieren overwinteren in het nabijgelegen Paalbos en keren in de lente terug naar de poelen in de Gemeneweidebeek. Bij een raapactie door vrijwilligers werden in 2018 ongeveer 300 amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Om nog meer dieren veilig over te steken, organiseerde de educatieve dienst van Natuurcentrum Beisbroek dit jaar voor het eerst een schermactie. “De resultaten zijn verbluffend”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Voor het dagelijks controleren en leegmaken van de vangemmers wordt samengewerkt met basisschool Paalbos. Ik wil ondanks het regenweer alle helpers bedanken voor hun inzet. Dankzij hen overleven heel wat padden de gevaarlijke oversteek.”