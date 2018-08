1.000 hartjes en applaus voor Maithili Geen rouwkledij, maar vrolijke kleuren op afscheid MATHIAS MARIËN

08 augustus 2018

02u40 0 Brugge Vrienden, familie en kennissen hebben tijdens een emotionele uitvaart afscheid genomen van Maithili Vanhille (13). Mama Stefanie Rotsaert nam in tranen het woord. "Veel te vroeg moeten we afscheid nemen. Waarom? Die vraag zal altijd blijven." De aanwezigen droegen kledij in vrolijke kleuren, zoals de ouders van Maithili hadden vraagd. Want hun dochter was een opgewekte meid.

Tranen vloeiden, woorden schoten tekort: het afscheid van Maithili Vanhille bezorgde alle aanwezigen een krop in de keel. Met zo'n duizend waren ze.





Vrienden, familie, kennissen of simpelweg mensen die de moedige strijd van het 13-jarige meisje uit Assebroek volgden via sociale media of kranten en hun steun wilden betuigen.





Gisterochtend verzamelden ze allemaal in en rond de Maria Assumptakerk in Assebroek. Om zeker te zijn dat iedereen op een waardige manier afscheid kon nemen van Maithili, werd buiten de kerk een groot scherm geplaatst. Wie de kerk binnenwandelde, kreeg een armbandje met het opschrift 'Team Thili' toegestopt. Het was het begin van een emotionele plechtigheid waarbij vrienden en familie mooie woorden spraken over het meisje. Ook Marie, haar hondje, was van de partij. Het leek alsof het beestje voelde dat haar baasje er niet meer is. Het hondje huilde hartverscheurend.





Pakkende getuigenis

Tijdens de uitvaart werden honderden foto's getoond van Maithili en haar familie.





De priester stak een emotionele speech af. "Hoe zwaar het verlies ook is, zelfs nu weet Maithili nog een glimlach op jullie gezichten te toveren", klonk het. Woorden die niet gelogen waren. Vrienden en familie blikten vol goede herinneren terug op haar leven. Tegelijk was het enorm zwaar. Mama Stefanie Rotsaert nam in tranen het woord en bezorgde haar dochter een pakkend afscheid.





"Thili, zie me hier nu staan. Dertien jaar geleden maakte je van je papa en mij supertrotse ouders. Ons geluk was compleet. Vandaag moeten we afscheid nemen. Veel te vroeg ... Waarom? Die vraag zal altijd blijven. Wellicht krijgen we nooit een antwoord", getuigde de mama. "We missen je nu al. Je schaterlachje, je spontaniteit, je deugnieterij, je knuffeltjes en je stemmetje. Hoeveel keer hebben we je niet gevraagd om heel even te zwijgen? Maar wat zouden we er nu veel voor over hebben om je nog eens te horen. Al was het maar één minuutje. Het is zo stil in huis. De diertjes missen je. Net zoals jij hebt gevochten, zullen wij nu proberen om sterk te zijn. Om ons leven terug op de rails te krijgen. We zullen je nooit vergeten, Thili. Je zit voor altijd in ons hart. Voor altijd kleine zus, voor altijd prinses, voor altijd mama's sprotje. Voor eeuwig en altijd dertien." Ook haar meter en peter spraken de aanwezigen toe. "Wat zal ik die twee woorden missen: Dag meterrrrrr. Met die heerlijke rollende r van je", sprak haar meter. De peter had het dan weer over de blijvende hoop in een miraculeuze genezing. Grote broer Moroni stak samen met vriendinnetjes van zijn kleine zus kaarsen aan in de kerk. De plechtigheid verliep anderhalf uur lang zoals de familie en Maithili altijd waren in de strijd tegen de ziekte: sterk, moedig en respectvol. Op het einde van de dienst kregen alle aanwezigen de kans om een boodschap van hoop of steun neer te schrijven op een stukje papier en rond de kist van het meisje neer te leggen. De priester riep vervolgens iedereen op om een hartje te vormen met de handen. Meteen daarna weerklonk luid applaus door de kerk. "Een applaus dat Maithili verdient", klonk het. De ouders, grote broer en peter van het meisje droegen de kist na afloop - opnieuw onder luid applaus - naar buiten. Ze vonden en zochten steun bij elkaar. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen nog een suikerwafel. Want daar hield Maithili van.