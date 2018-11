1.000 euro voor vzw Rozemarijn dankzij leerlingen Doornstraat 22 november 2018

Basisschool Doornstraat heeft voor de Warmste Week een actie op touw gezet waarbij het tweede en derde leerjaar spaghettisaus hebben gemaakt en verkocht aan de ouders van de klassen. Met hulp van een ouder en grootouder via Gerrits Ambacht en Brasserie Raymond, is er 1.000 euro opgehaald voor de vzw Rozemarijn. Dat is een dagopvang voor jongdemente personen die zich vlak achter de school bevindt.





(PROOT)