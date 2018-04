"Zullen nooit weten wat er is gebeurd" LEVENSGENIETER PUR SANG LIGT DOOD VOOR GARAGEPOORT MATHIAS MARIËN

02u45 0 Brugge Reginald Grenelle (70) is gisterochtend dood teruggevonden voor zijn garagepoort . Vermoedelijk kreeg de gepensioneerde man een beroerte, waarna hij hard ten val kwam. "We zullen nooit weten wat er exact is gebeurd. Dit is enorm onwezenlijk", zegt zijn dochter.

Reginald woonde sinds zes maanden opnieuw in België nadat hij tien jaar geleden samen met zijn echtgenote richting Turkije trok om te genieten van zijn welverdiende pensioen. Het koppel uit Knokke-Heist kocht eind vorig jaar een huisje langs de Generaal Lemanlaan en genoot elke dag van het leven. De nabijheid van vrienden en familie maakte hen extra gelukkig. Gisterochtend sloeg het noodlot echter keihard toe. Reginald wandelde richting de garagebox even verderop om iets op te pikken. Wat daarna gebeurde, blijft onduidelijk. Een buurtbewoner merkte omstreeks 10 uur het lichaam van de man op en alarmeerde de hulpdiensten. Die konden echter alleen zijn overlijden vaststellen.





Buurtonderzoek

De Brugse politie deed ter plaatse de eerste vaststellingen. Omdat niet meteen duidelijk was hoe Reginald om het leven was gekomen, werd een buurtonderzoek opgezet. Ook een wetsdokter kwam ter plaatse. Eén van de mogelijke pistes onderzocht de mogelijkheid van een stom ongeluk. De theorie dat hij de garagepoort op zijn hoofd zou hebben gekregen, bleek echter niet te kloppen. Volgens de vaststellingen wijst alles op een natuurlijk overlijden. "We zullen nooit weten was er precies is gebeurd, dat is heel zwaar om dragen", getuigt zijn dochter. "Wellicht kreeg papa een beroerte of hersenbloeding en kwam hij daardoor ten val. Kwaad opzet is uitgesloten. Toch blijft het onwezenlijk. Hij was nog in goede gezondheid en had nooit eerder klachten." Bij het parket van Brugge bevestigen ze dat alles wijst in de richting van een natuurlijk overlijden. Omdat er een eind van het lichaam nog bloed werd gevonden, hield de politie aanvankelijk alle opties open. Verder onderzoek zal echter niet meer gebeuren. "We vermoeden dat papa nog een stukje verder is gekropen na de eerste val. Jammer genoeg had hij geen gsm bij om iemand te kunnen verwittigen", zegt zijn familie.





Reginald laat vier kinderen en een vrouw na. Zij zochten gisteren troost bij elkaar. "Papa was zo'n levensgenieter. Goedlachs ook", klinkt het eensgezind. Een stelling die door buurtbewoners wordt bevestigd. "Hoewel hij hier nog maar enkele maanden woonde, zullen we hem herinneren als een joviaal persoon. Hij was altijd vriendelijk en bereid voor een babbel", zeggen zijn buren. Het garagecomplex was door het onderzoek enkele uren afgesloten. In de loop van de namiddag werd alles terug vrijgegeven.