"Zóveel leuker dan op kunstijs" EERSTE SCHAATSERS WAGEN ZICH OP ASSEBROEKSE MEERSEN MATHIAS MARIËN

28 februari 2018

02u41 0 Brugge De eerste schaatsers hebben zich gisterenmiddag op het (dunne) ijs van de Assebroekse Meersen begeven. Twee vrienden trokken 's ochtends vroeg op pad om hét geschikte plekje te vinden. "Een kunstmatige ijspiste zegt ons helemaal niks, maar dit is een fantastisch gevoel", glundert Mattijs Vankersschaever. Vanmiddag worden tientallen kinderen verwacht.

Het krakende geluid van het ijs deed anders vermoeden, en officiële toestemming was er nog niet, maar toch was het gisteren voor het eerst mogelijk om te schaatsen op de Assebroekse Meersen. Twee vrienden uit Assebroek waren er als de kippen bij en testten het dunne laagje ijs uit. Met een boormachine - om de dikte van het ijs te meten - en camera in de hand trokken ze het bevroren water op.





Enkele seconden later klonk het verdict positief. "Ongeveer 2,5 centimeter dik. Voor enkelingen is dat genoeg om te schaatsen", roept Mattijs Vankersschaever ons toe. De Bruggeling kwam samen met goede vriend Mathias naar Assebroek in de hoop zich te kunnen uitleven op het ijs. De ontlading was dan ook groot toen bleek dat het mogelijk was.





Damse Vaart

Helemaal gerust was het duo niet. Her en der op de plas, op de meeste plaatsen is het water maximaal twintig centimeter diep, waren nog onbevroren plekken te zien. "Het grote probleem is de wind die het water in beweging houdt", legt Mattijs uit. "In een ideaal scenario zou het bewolkt én windstil moeten zijn. Al vormt de zon op zich geen grote hindernis." Samen met Mathias heeft de man al talloze kilometers op het ijs doorgebracht. Ook de laatste keer dat de Damse Vaart volledig dichtvroor - in 2009 - waren ze van de partij. "We zijn echt fervente schaatsers en volgen al de hele week de weerberichten op de voet. Een ijspiste zoals tijdens de kerstmarkt? Neen, dat zegt ons niks. Dit is het échte gevoel", glimlacht het duo. Voor hun aankomst in Assebroek hadden de twee er al een tocht naar het Nederlandse Oostburg opzitten. "Een groot succes was dat niet. Het beste ijs is voorlopig hier in Assebroek", zegt Mathias.





Dag per dag

Deze namiddag is de kans groot dat tientallen schoolgaande kinderen de Assebroekse Meersen uitkiezen om zich uit te leven op het ijs. "Maar ik vrees dat er dan heel wat mensen letterlijk door het ijs zullen zakken. Door de aanhoudende vriestemperaturen zal het nog wel wat dikker worden. Of dat genoeg is om een hele groep veilig te laten schaatsen, is nog maar de vraag. Gelukkig is het water hier niet zo diep", zegt Mattijs.





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) bekijkt samen met Natuur en Bos, verantwoordelijk voor het natuurdomein, de situatie dag per dag. Gisteren kon nog geen uitsluitsel gegeven worden of je vanmiddag zeker mag schaatsen op de Assebroekse Meersen.





