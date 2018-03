'Zonnepanelen' op dak van Sukerbuyc 29 maart 2018

Het dak van Chocolaterie Sukerbuyc in de Katelijnestraat is compleet herlegd met zogenaamde zonneceldakpannen.





Het is voor de Brugse binnenstad een primeur, want zonnepanelen worden meestal niet toegelaten. Ze mogen immers niet te zien zijn vanaf het openbaar domein en dus stoten vergunningsaanvragen meestal op verzet. Maar met zonneceldakpannen ligt dat anders. "Die voorzien de zaak van elektriciteit die opgewekt wordt via zonne-energie", vertelt Paule-Hélène Depreter van de chocoladewinkel. "We wilden sowieso investeren en dat doen we nu dus met groene energie." Voor een vergunning in de binnenstad moeten de zonneceldakpannen er exact uitzien zoals de traditionele gegolfde Brugse dakpannen. (BHT)