"Zo maak je mayonaise": tweesterrenchef wordt tv-kok... online 16 maart 2018

02u34 0 Brugge Tweesterrrenchef Filip Claeys van restaurant De Jonkman in Sint-Kruis Brugge kookt sinds kort ook online.

Hij introduceerde zopas zijn eigen kookkanaal 'First Claeys' en zet filmpjes op YouTube, Facebook en Instagram. De video's duren zo'n drie minuten en tonen simpele bereidingen, zoals mayonaise, pasta of coquilles. Claeys leert je ook garnalen pellen. "Ik geef de kijkers eigenlijk wat trucs die ik toepas in het restaurant, de ene al wat eenvoudiger of moeilijker dan de andere", zegt de chef, die elke week een filmpje op de kijkers loslaat. "Ik hoop dat we uiteindelijk een soort digitaal kookboek kunnen samenstellen. Het is een uitstapje, een projectje waarvan ik wel zie waar het uitkomt." Het grote verschil met tv-koks zoals Sandra Bekkari of Jeroen Meus? "Ik sta open voor commentaren. Ik zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden om filmpjes of foto's te zien van kijkers die iets hebben geprobeerd. Ze mogen ook voorstellen doen. Ik kan er misschien zelfs iets van leren." Claeys maakt de filmpjes op een sluitingsdag van De Jonkman (zondag, maandag of dinsdag). "Koken is mijn leven, dus ook tijdens die dagen is mijn beroep nooit ver weg. Ik vind koken voor de camera ook gewoon leuk." Alle info: www.firstclaeys.be. (BHT)