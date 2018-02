"Zeven jaar wegenwerken: het is genoeg" SLAGERIJ DIRK EN LINDA VERTREKT NA 30 JAAR UIT SMEDENSTRAAT BART HUYSENTRUYT

23 februari 2018

02u25 0 Brugge Dirk Vandewalle (54) en Linda Claeys (53) sluiten zaterdag, na dertig jaar, hun kwaliteitsslagerij in de Smedenstraat. Het koppel verhuist naar Sint-Kruis, waar ze in de Karel van Manderstraat de plaats van slagerij Marnix overnemen. "Zeven jaar wegenwerken in de buurt: het is genoeg geweest."

De reden voor de verhuis is dubbel: vooral de mobiliteit in de Smedenstraat is er de jongste jaren erg op achteruit gegaan, vinden Dirk Vandewalle en Linda Claeys. "We kampen al zeven jaar met de gevolgen van diverse wegenwerken in de buurt. Eerst werd de Smedenstraat zelf heraangelegd, later volgde de Noordzandstraat en nu zijn ze bezig aan 't Zand. Daar ondervinden wij heel veel nadeel van. Klanten geraken moeilijker tot aan onze slagerij, vinden tijdens de werken een ander adresje en komen uiteindelijk niet terug. Gelukkig zijn er ook klanten die we al dertig jaar trouw over de vloer krijgen. Die zijn we natuurlijk uiterst dankbaar." Maaar als straks 't Zand af is, beginnen ze op het Beursplein met de bouw van een nieuwe Beurs- en Congreshal. "En zo stopt het nooit in deze buurt. We hebben er eerlijk gezegd een beetje genoeg van. Ook parkeren voor de deur is hier niet eenvoudig meer. Klanten haken zo af."





Stress

En dus kiezen Dirk en Linda eieren voor hun geld en verhuizen ze hun slagerij naar de Karel van Manderstraat in Sint-Kruis. Daar wonen ze ook. "We hebben het pand van slagerij Marnix kunnen kopen", zeggen ze. "Dat heeft ons mee over de streep getrokken om de zaak te verhuizen. Ergens anders opnieuw beginnen, bezorgt ons meer stress dan de opening dertig jaar geleden."





'Choucroute'

Het koppel hoopt natuurlijk dat de vaste klanten ook hun weg naar Sint-Kruis zullen vinden. De slagerij heeft immers een sterke reputatie opgebouwd. Vooral voor de 'choucroute' van Dirk komen de klanten van ver buiten Brugge langs. Die bereiding leerde de slager in zijn jeugdjaren kennen in Brussel. "Ik besloot om dat hier ook in de toonbank te plaatsen. De eerste jaren marcheerde die choucroute eigenlijk niet zo goed, maar ik ben ze koppig blijven maken. En nu komen klanten zelfs vanuit Vlissingen naar hier, speciaal voor dat gerecht."





Zaterdag vanaf 8 uur worden de laatste vleeswaren te koop aangeboden. Eenmaal de toonbank helemaal leeg is, wordt de winkel gesloten. En dat zal ongetwijfeld met veel emoties gepaard gaan. "We zullen de buren, en vooral ook de klanten hier ongelooflijk missen", zegt Linda. "Velen van hen zijn echte vrienden geworden." De nieuwe zaak opent op donderdag 29 maart de deuren. Tot 20 maart is slagerij Marnix in Sint-Kruis nog open.