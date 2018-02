"Zet nù rem op toeristenwinkels" MERCEDES VAN VOLCEM WIL WILDGROEI AAN SOUVENIRSHOPS TEGENHOUDEN BART HUYSENTRUYT

20 februari 2018

02u40 0 Brugge Als het van kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) afhangt, dan komt er op termijn een einde aan de wildgroei van toeristenwinkels in Brugge. Ze wil, naar het voorbeeld van Amsterdam, een stop invoeren om het Brugse winkelaanbod te beschermen. "Als we nu niet ingrijpen, riskeren we een overaanbod van chocolade en souvenirs te krijgen", zegt Van Volcem.

Mercedes Van Volcem trok afgelopen week met haar collega's van Open Vld Plus Ann Soete en Sandrine De Crom naar Amsterdam, waar ze een gesprek had met het stadsbestuur. De Nederlandse hoofdstad voerde in oktober vorig jaar een opmerkelijke maatregel in: een verbod op nieuwe toeristenwinkels in bepaalde straten. Nergens anders ter wereld bestaat zo'n voorkeursbesluit. "Brugge is, na Barcelona, de tweede stad die contact met ons heeft opgenomen om te bekijken of het reglement ook in hun stad ingevoerd kan worden", zegt Vera Al, woordvoerder van de Nederlandse wethouder Udo Kock. "Er is al tegenkanting gekomen van een kaaswinkel, maar de rechter heeft in ons voordeel geoordeeld. Over het algemeen reageren de handelaars en inwoners positief. Het moet van Amsterdam een kwalitatievere winkelstad maken."





Overaanbod

Volgens Mercedes Van Volcem kan Brugge nog iets leren van onze noorderburen. "Het is een probleem waarmee ook wij te maken krijgen", zegt ze. "In Brugge hebben we veel chocoladewinkels en souvenirshops, in Amsterdam is er een overaanbod aan Nutella- en kaaswinkels. Het zijn winkeltjes die zich richten op toeristen, maar die de toeristen -door het monotoon aanbod- ook kunnen storen. De druk op de winkelstraten blijft toenemen en de charme verdwijnt."





Concreet plan

Nieuwe hotels mogen er al sinds 1996 niet meer bijkomen in het centrum van de stad. Ook voor toeristenwinkels moet dat afdwingbaar zijn, vindt Van Volcem. "Bijvoorbeeld in de Katelijnestraat of Wollestraat. Het kan niet de bedoeling zijn dat ze overal opduiken. Het was een dapper politiek akkoord in Amsterdam, waarbij niet over een nacht ijs gegaan werd. Hoe dit bestudeerd, uitgevoerd en geëvalueerd werd, kan ons veel leren over hoe we hier de zaken willen aanpakken. Als we hiermee van start gaan, moeten er concrete plannen klaarliggen. Geen verzameling van zes jaar studies."





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) reageert alvast positief op het voorstel van Open Vld Plus. "Als we daar juridische middelen voor vinden, dan is een stop op toeristenwinkels ook voor Brugge interessant. Je kan hier evenwel niet hetzelfde reglement als in Amsterdam invoeren, omdat de wet hier anders in elkaar zit. Toch denk ik dat we er veel uit kunnen leren."