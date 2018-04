"Zelfs rode kussens mogen niet meer" POLITIE DOET VASTSTELLING INBREUKEN TEGEN NIEUW TERRASREGLEMENT BART HUYSENTRUYT

11 april 2018

02u33 0 Brugge De Brugse politie heeft gisteren enkele foto's gemaakt van horecazaken die zich niet aan het nieuwe terrasreglement houden op 't Zand. Zoals bekend mogen horeca-uitbaters niet om het even welke kleuren nog gebruiken voor hun parasols, stoelen of tafels. "Zelfs mijn rode kussens moeten weg", zegt Curt Lagast van De Foyer.

De aandachtige voorbijganger was het al even opgevallen: sinds de zomerterrassen weer buiten staan, ziet 't Zand er anders uit. Geen overdreven schreeuwerige kleuren meer door gele of groene parasols met reclame erop. Ook de tafels en stoelen zijn nu eerder grijs, beige, ecru, wit of zwart. "Het gevolg van een nieuw reglement", zegt Brecht Clyncke van Unizo Brugge. Hij bemiddelde het afgelopen anderhalf jaar tussen horeca-uitbaters en de stad. "In ruil voor een nieuw plein ('t Zand zou klaar zijn tegen 14 juli, red.) moeten de horeca-uitbaters ook een duit in het zakje doen. Hun terrassen moeten beter op elkaar afgestemd zijn. Dat betekent dat iedereen nog wel zijn eigenheid mag bewaren, maar binnen een bepaald concept."





Enorme verscheidenheid

Volgens Clyncke zijn daar drie overlegvergaderingen over geweest en zijn de meeste horeca-uitbaters uiteindelijk tevreden over het resultaat. "Zowel de stad als de horeca hebben zich flexibel opgesteld. Eerst was het plan om één uniforme stijl door te trekken voor iedereen. Maar op 't Zand is dat utopie. Hier bevindt zich een viersterrenhotel naast een jeugdcafé. Je hebt avondrestaurants en brasseries. De verscheidenheid is enorm. Maar de uitbaters van onder meer Ma Rica Rokk (met de typische gele gevel) en Bras (bekend om zijn groene kleuren) beseffen ook dat een kakofonie aan kleuren geen meerwaarde geeft aan een plein."





Heksenjacht

Niet elke horeca-uitbater is tevreden. Enkelen onder hen zagen gisteren een politieagent foto's maken van hun terras, omdat ze nog niet volledig in orde zijn. "Er is veel ontevredenheid", zegt Curt Lagast van De Foyer aan het Concertgebouw. "De maatregelen gaan te ver. Zelfs de rode kussens op de stoeltjes mogen niet meer. En mijn twee boompjes op het terras moeten ook weg. Ze bepalen nochtans al jaren het vertrouwde zicht hier. Het lijkt wel een heksenjacht."





Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) moet iedereen zich nu eenmaal aan de nieuwe regels houden. "De controle die gebeurt, doen we ook elders in de stad." Karel Hessels van Horeca Brugge roept de uitbaters op om de nieuwe richtlijnen te volgen. "Dit is echt een aanvaardbaar compromis tussen stad en horeca. Ik ben persoonlijk ook niet voor volledige uniformiteit, maar ik vind dat we deze keuze moeten respecteren. De stad heeft vele miljoenen geïnvesteerd in het plein, dus moet de horeca ook een inspanning doen. Daar profiteren we nog jaren van."