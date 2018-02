"Zelfs geen verwarming in lokalen De Regenboog" 17 februari 2018

"Onlangs organiseerde KSA Lissewege haar Pannenkoekendag in hun lokaal op de site van De Regenboog. Tijdens dit evenement was er geen verwarming om hun gasten te ontvangen. Het is ongehoord dat de plaatselijke verenigingen er hun lokalen niet kunnen verwarmen en zeker tijdens de wintermaanden", zegt bestuurslid Matthias Bil die op het evenement aanwezig was. "Ook met het sanitair zijn er problemen. Tijdens een toiletbezoek is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de deur te sluiten. Een opknapbeurt van het gebouw en de terreinen zou zeker en vast niet ongelegen komen. De vloer vertoont op sommige plaatsen ook scheuren." Gemeenteraadsleden Sabine Helleputte-Angely en Mercedes Van Volcem vragen dat het stadsbestuur de nodige actie onderneemt om deze problemen op te lossen. (MMB)