"Zehbi's hadden niks met KTA te maken" 02u37 0

Een uitdaging wordt het in elk geval, want het KTA in Brugge wordt gelinkt met de Zehbi's. Dat is de beruchte meisjesbende die vorig jaar een paar maanden de stationsbuurt in Brugge terroriseerde.





"Ik snap niet dat de school daar nog altijd aan gelinkt wordt", zegt Mania Van Der Cam fel. "Die meisjes hebben hier inderdaad nog op school gezeten, maar zaten al een hele tijd op een andere school toen de meisjesbende aan de oppervlakte kwam. Eigenlijk heeft het KTA daar niks mee te maken. Niettemin heeft de school toen ingegrepen." Het toont volgens Van Der Cam aan hoe belangrijk tucht, orde en respect op school zijn. "Daar hamer ik sterk op. De grootste uitdaging in deze school is de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Groeien in leerlingenaantal is zeker geen doel (er zouden zelfs te veel leerlingen zijn volgens de beschikbare accommodatie, red.)." (BHT)