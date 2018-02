"Zeebrugge mag geen tweede Doel worden" ONRUST OVER MOGELIJKE LOCATIE BREDERE ZEESLUIS BART HUYSENTRUYT EN MATHIAS MARIËN

02u51 63 Brugge Er heerst onrust in Zeebrugge, omdat de Vlaamse overheid wellicht een nieuwe, bredere zeesluis zal bouwen op de plaats van de versleten Visartsluis. Daarvoor zijn tot 35 onteigeningen nodig. "Zeebrugge mag geen tweede Doel worden", zegt ondernemer Jacques Melkenbeke.

Iedereen gaat ervan uit dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) eind deze maand voor een bredere sluis ten oosten of ten westen van de huidige Visartsluis kiest. Studies hebben immers aangewezen dat die optie de 'goedkoopste' is. Goedkoop is relatief: de kostprijs bedraagt 1,2 miljard euro. Er moet een nieuwe zeesluis komen, omdat de oude Visartsluis industrieel erfgoed geworden is. De sluis kan nu al geen commerciële schepen meer doorlaten, omdat ze te oud en te smal is.





Alternatieven

De meeste schepen varen via de Vandammesluis naar de achterhaven, maar ook die heeft dringend nood aan oplapwerk en dat kan niet zolang er geen alternatief is. Als Weyts kiest voor de Visartsluis als locatie zijn 15 tot 35 onteigeningen nodig, al kunnen die nog beperkt worden. Alternatieven zoals de Carcokesite (nadelig voor de visserij), een uitbreiding van de Vandammesluis of het Verbindingsdok zouden in dat geval sneuvelen. "Wij zijn voorstander van het Verbindingsdok of de Carcokesite", zegt Joachim Coens, CEO van de haven. "Maar ook een nieuwe Visartsluis kan positief zijn. Een nieuwe sluis: dat hebben we dringend nodig. Een beslissing zou al een grote stap voorwaarts zijn."





Ook de stad is eerder geneigd om voor het Verbindingsdok te kiezen. "Je raakt Zeebrugge in het hart als je voor de centrale Visartsluis kiest", vindt schepen Franky Demon (CD&V). "Dan kunnen we de wijken, die we nu graag weer met elkaar verbinden, nooit meer herenigen. Het Verbindingsdok heeft als bijkomend voordeel dat er geen onteigeningen moeten gebeuren en dat er - wellicht - ook geen protest zal zijn." Vooral het prijskaartje met 2,1 miljard euro vormt daar het struikelblok. Volgens bronnen dicht bij het dossier wil Vlaanderen geen dergelijk bedrag uitgeven voor een nieuwe sluis in Zeebrugge.





Stationswijk

Uit verscheidene hoeken komt evenwel al protest. Zo stuurde de vzw Yacht, die erg actief is in de jachthaven, een ongeruste brief naar het kabinet-Weyts. "We hebben maar 67 kilometer kustlijn. Laat ons daar verstandig mee omspringen", vertelt Bart Jacobus. "Elk alternatief op de as van de Visartsluis is voor ons een uitkomst van kortetermijndenken. Het is misschien de snelste en goedkoopste oplossing, maar nefast voor de leefbaarheid van Zeebrugge." Dat vindt ook Jean-Marie De Plancke (Open Vld): "Een nieuwe zeesluis op de huidige plaats van de honderd jaar oude Visartsluis is echt de foute keuze. Er zullen procedures volgen en het zou nog wel eens heel lang kunnen duren vooraleer de werken starten."





Dat denkt ook ondernemer Jacques Melkenbeke, die spreekt namens een pak collega-ondernemers in de haven. "Zeebrugge mag geen tweede Doel worden", zegt hij. "Er wordt geen rekening gehouden met de mensen in de Stationswijk. De laatste visserijvloot zal in de klappen delen, toelever- en onderhoudsbedrijven worden de dupe en de jachthaven zal het bekopen. Vergeet ook niet dat die werken zes jaar zullen duren. Wat een hinder voor mensen die langs de Tijdokstraat of Rederskaai wonen."