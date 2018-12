“Würst? Wij zijn veel kleinschaliger” Bernard (44) en Sarah (39) starten met hotdogrestaurant Bart Huysentruyt

07 december 2018

15u35 3 Brugge Bruggelingen Bernard Degryse (44) en Sarah Perquy (39) hebben gisteren hun hotdogrestaurant Paula Mostaert geopend. Op de kaart: zes soorten hotdogs en een paar slaatjes. “We zagen het concept in het buitenland en dachten: dit moeten we doen in Brugge.”

De vroegere tearoom De Medici maakte plaats voor hotdogrestaurant Paula Mostaert. Paula, wie? “Zij was mijn oma", vertelt Sarah Perquy. “We waren op zoek naar een goede naam voor ons restaurant en kwamen bij haar uit. Ik heb Paula jammer genoeg nooit gekend. Ze is gestorven in 1974 en ik ben pas vijf jaar later geboren. Maar het schijnt een straffe madam te zijn geweest. En bovendien had ze een fantastische naam. Mosterd associeer je heel snel met hotdogs.”



Het Brugse koppel liep rond in Parijs, Londen, Rotterdam en Tilburg en zag dat die steden allemaal een gelijkaardig restaurant hadden. “Maar in Brugge bestaat het concept nog niet", vult Bernard Degryse aan. “Daarom leek het ons een opportuniteit om er zelf mee te starten. Dit pand in de centrale Geldmuntstraat is de ideale uitvalsbasis. Deze buurt floreert en hier profiteer je van de passage van zowel Bruggelingen als toeristen. Het art-nouveaupand, een van de weinige overgebleven in Brugge, leent zich ook wel voor zo'n specifiek restaurant.”

True Blue: hotdog met blauwe kaas

Ze bouwden een nieuwe bar, een gezellig banket en blonken de zaak op. Je kan zowel op het gelijkvloers als op de eerste verdieping zitten. Bestellen gebeurt aan de bar. “Er staan voorlopig zes hotdogs op de kaart”, vertelt Sarah Perquy. “We hebben ze namen gegeven van bekende songs zoals Heart of Gold, True Blue of Rock The Kasbah. Kies je voor True Blue, dan krijg je een hotdog met blauwe kaas en gedroogde ui. En zo heeft elke hotdog wel een link met de songtitel.” De hotdogs kosten tussen 6,50 en 9,50 euro. Je kan ze combineren met slaatjes. Er is ook een uitgebreide drankenkaart.



De zaakvoerders hebben alvast hun horeca-ervaring mee. Sarah werkte lang in Bistro Boshuis in Hertsberge, terwijl Bernard achter de toog van onder meer In Den Wittekop in de Sint-Jakobsstraat stond. De laatste acht jaar was hij niet in de horeca actief. Als coördinator was hij verantwoordelijk voor jeugdhuis Comma in Brugge. Dat muziek een belangrijke rol speelt in hun hotdogrestaurant, heeft ook te maken met zijn liefde voor muziek. Bernard is in Brugge ook bekend als deejay Siggy Ztardust.



Wie hotdogs zegt, komt ook bij de haute-dogs van tv-kok Jeroen Meus uit. De hotdogketen ging in oktober van dit jaar failliet. “Ons concept is helemaal anders”, zegt Sarah Perquy. “We werken zonder personeel en baten dus alles zelf uit. Dat is belangrijk. We zijn ook veel kleinschaliger dan Würst.”

Paula Mostaert is van dinsdag tot donderdag open van 11 tot 20 uur, op vrijdag en zaterdag van 11 tot 1 uur ‘s nachts. Zondag en maandag zijn sluitingsdagen.