‘Wit konijn’ Maaike De Vreese meteen op 2 op Vlaamse lijst N-VA Bart Huysentruyt

18 januari 2019

09u29 0 Brugge Maaike De Vreese uit Brugge is de verrassende nummer twee op de lijst voor het Vlaams parlement voor N-VA in onze provincie. De Vreese stond nooit eerder op een lijst.

De mama van twee werkt sinds 2008 bij de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Ze ondersteunde als expert de politie en inspectiediensten op het terrein bij operationele acties rond illegale tewerkstelling, mensenhandel en –smokkel. Ze was veiligheidsadviseur van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

Verder was ze op het kabinet ook bevoegd voor de aanpak van transitmigranten. Maaike De Vreese is criminologe van opleiding en studeerde aan de Universiteit van Gent waar ze bijkomend een lerarenopleiding volgde. Dansen is haar passie. “Het is met grote trots en heel veel enthousiasme dat ik kandidaat-parlementslid ben voor N-VA. Ik ben bijzonder dankbaar voor de mooie kans die ik krijg om de partij te vertegenwoordigen bij de komende verkiezingen”, zegt ze.