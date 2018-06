"Willen weer kwaliteitsvoller cliënteel" JOHAN EN ISABELLE CREYTENS, HERITAGE 29 juni 2018

"In een soort paniek hebben veel hoteliers hun prijzen naar beneden gehaald om toch hun kamers te vullen", analyseert Johan Creytens van viersterrenhotel Heritage. "Dat heeft ook voor een minder hoogstaand publiek gezorgd. Dat merk je overal in de stad, waar ook het aanbod van souvenir- en chocoladewinkels is geëxplodeerd. We moeten meer inzetten op kwalitetisvoller cliënteel, dat bereid is meer te betalen voor een kamer."





(BHT)