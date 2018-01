"Wij willen al jaren beachbar openen, maar vangen telkens bot bij stad" HORECA-UITBATER STELT ZICH VRAGEN BIJ KOMST 'URB SEA' BART HUYSENTRUYT

Eddy Deschrevel voor zijn taverne Maritimes. Brugge "Elke dag dat beachbar URB SEA de deuren opent, sluit ik de mijne." Dat is de dreigende taal van Eddy Deschrevel van Taverne Maritimes. Hij juicht de komst van de tijdelijke strandbar in april wel toe, maar vindt dat de horeca dan zelf ook de kans moet krijgen om zo'n bar uit te baten. "Nu is dit oneerlijke concurrentie."

Tussen begin april en eind september, zes maanden dus, verschijnt er een beachbar op het strand van Zeebrugge. URB SEA legt zo de link met het kunstenfestival Triënnale én Beaufort, want het paviljoen komt ter hoogte van een kunstwerk.





Ook de strandbib wordt erin verwerkt. Goed nieuws voor Zeebrugge, zou je denken. Maar uitbater Eddy Deschrevel van Taverne Maritimes, ook wel de 'flik van de dijk' genoemd, is razend. "Niet omwille van het initiatief zelf", legt hij uit. "Want Zeebrugge heeft nood aan nieuwe initiatieven en zo'n strandbar valt enorm toe te juichen. Maar dan moet de stad het spel wel eerlijk spelen. Al jaren vragen collega's van mij om een bar op het strand te mogen uitbaten of onze terrassen te mogen uitbreiden, maar we vangen telkens bot bij het stadsbestuur. Het zijn pesterijen die zorgen voor een leegloop in Zeebrugge. Heel veel zaken hebben hier de voorbije jaren hun deuren gesloten. Wel, dat zal ik ook doen als de stad het vertikt om ook de lokale handelaars te steunen."





Niet fair

Volgens Deschrevel, die vijf jaar de taverne uitbaat, moet het mogelijk zijn om - naast de strandbar van de stad - ook het reglement aan te passen zodat iedere horecauitbater in aanmerking komt om ook zo'n bar te starten. "Dat zou toch maar fair zijn? Wij werken elke dag hard om Zeebrugge op de kaart te zetten. De locals noemen mijn taverne 'den opvang', omdat we nog één van de weinige overblijvers zijn. Wel, geef dan iedereen dezelfde kansen." Als dat niet gebeurt, dan sluit Taverne Martimes zelfs de deuren. "Daarmee snijd ik mij financieel in de vingers, maar daar maal ik niet om. Elke dag dat URB SEA de deuren opent, sluit ik mijn zaak als er niets verandert. Maar ik nodig de Brugse politiek uit om hierover te praten en actie te ondernemen. Ik mag dan de luis in de pels van de politiek zijn, ik kan niet tegen onrecht."





"Eenmalig project"

Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) gaat het om een tijdelijke beachbar en zijn de regels daarvoor anders.





"De bar kadert in een kunstenproject en is eenmalig", zegt hij. "Niettemin begrijp ik de frustratie. We werken momenteel aan soepelere reglementen voor Zeebrugge. Zo zullen alle taksen verlaagd worden, zodat Zeebrugge onder een kustreglement valt en niet langer onder het strengere en duurdere reglement voor Brugse handelszaken."