"Wie weet, vind ik wel het grote geluk nu" STICKER OP BRIEVENBUS 'ONLY LOVE LETTERS' HEEFT SUCCES MATHIAS MARIËN

08 februari 2018

02u35 0 Brugge De Brugse Ann Snoeck (59) kleefde twee maanden geleden een sticker op haar brievenbus met de bedoeling geen reclamefolders meer te ontvangen. Haar ludieke boodschap 'Only Love Letters' wordt echter massaal gevolgd. Ook toeristen vinden vlot de weg naar de brievenbus. Zo kreeg de vrouw al liefdesberichten van Oostenrijkers en Parijzenaars. Nu hoopt ze via de brieven het échte geluk te vinden. "Ik ben vrijgezel, dus waarom niet?"

"Of ik ooit had verwacht dat mensen ook echt liefdesbrieven zouden achterlaten? Natuurlijk niet! Die sticker was puur bedoeld als grap." Ann Snoeck (59) trok de voorbije weken grote ogen toen ze opvallend meer post kreeg dan vroeger. De vrouw had al lang genoeg van de overdaad aan reclamefolders in haar bus en besloot twee maanden geleden actie te ondernemen. Ze liet een sticker maken bij een drukkerij met een aparte boodschap: 'Only Love Letters', staat er op de voordeur te lezen. "Het was dus zeker de bedoeling om minder post te krijgen. Maar kijk, ik krijg meer brieven en kaartjes dan ooit", glimlacht Ann.





Toeristen

Ondertussen heeft de vrouw al een mooie collectie aan brieven en kaartjes in haar bezit. "Ze weggooien zou zonde zijn. Mensen die de moeite doen mij een gedichtje achter te laten, verdienen een plaatsje in het huis", vertelt Snoeck. De brievenbus - die in de Breydelstad al 'de meest romantische van Brugge' wordt genoemd - kan rekenen op heel wat kijklustigen. Volgens Ann wordt de boodschap verschillende keren per dag gefotografeerd. Zélfs toeristen uit heel Europa lijken de weg naar de Molenmeers 43 - het adres van Ann vlakbij de Langestraat - gevonden te hebben. Zo kreeg ze al briefjes en gedichten van Oostenrijkers en Parijzenaars. Die laatsten hadden vermoedelijk geen papier op zak en lieten een mooie boodschap achter op een servet. "Het is onwaarschijnlijk hoeveel respons ik krijg. En dan te denken dat het enkel de bedoeling was om geen reclamefolders meer te krijgen. Maar eerlijk: ik geniet hier wel van", zegt Ann.





Echt geluk

Met Valentijnsdag in het verschiet is de kans niet onbestaande dat er nog meer kaartjes dan voordien in de brievenbus zullen vallen. Een gedachte die Ann wel bevalt. "Ik ben momenteel vrijgezel. Dus waarom niet? Stiekem heb ik al gehoopt dat ik via deze weg het echte geluk terug kan vinden. Mensen die zich geroepen voelen om een valentijnsboodschap achter te laten, weten mij vanaf nu dus wonen. Al laten ze dan best wel contactgegevens achter", besluit Ann met een brede glimlach.