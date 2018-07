"Wie berooft nu herdenkingsplaats?" OUDERS OVERLEDEN KYLIAN BEVEILIGEN PLANTJES MET STAALKABELS JELLE HOUWEN

24 juli 2018

02u35 0 Brugge "Wie is nu zo verknipt om net hier spullen te stelen? Dat begrijp ik echt niet", zucht Geert Vermeulen, kwaad en triest tegelijk. Dieven gingen er al meermaals vandoor met spullen van de herdenkingsplaats waar zijn zoon Kylian en vriendin Femke het leven lieten. Hij beveiligde de spullen nu - noodgedwongen - met staalkabels.

Al enkele jaren maken de ouders, vrienden en familie van de betreurde Kylian en Femke er een erezaak van om het plaatsje in het Tudorbos waar de tieners verongelukten zo mooi mogelijk te maken. In de nacht van 21 september 2013 lieten beide 18-jarigen er het leven toen ze op de terugweg waren van de bioscoop en op een boom botsten. In welke omstandigheden dat gebeurde, is vijf jaar later nog steeds onduidelijk.





Mogelijk werd Kylian in het pikdonkere bos verblind door een tegenligger. De boom is intussen een echte herdenkingsplaats geworden, die keurig onderhouden wordt door de familie. Maar steeds vaker verdwijnen er spullen.





Het monument is bij de vele passanten in het Tudorbos erg bekend en heeft zelfs een vermelding in Google Maps. Velen houden even halt om de foto's, teksten, bloemen en spulletjes te bekijken. "Maar helaas zijn er blijkbaar ook die het monument passeren met minder goeie bedoelingen", vertellen Kylians ouders, Geert en Saskia. "Telkens als we de laatste weken een kijkje kwamen nemen aan de boom, of langskwamen om het wat op te knappen, was er wel iets verdwenen. Meestal bloemen of planten, soms eens iets anders, zoals de kandelaars. Dat begrijp ik écht helemaal niet. Wie is nu zo verknipt om dit te doen? Hoe kan je nu iets stelen waarvan je weet dat mensen het er speciaal voor Kylian en Femke hebben neergezet? Ik kan me echt niet inbeelden dat je als dief dan zelf vrolijk wordt als je naar die gestolen bloemen kijkt. Onlangs waren zelfs de helft van de 6 bloemen gestolen die ik er had gezet. Als de dief telkens dezelfde is, dan moet die intussen al een halve tuin hebben gestolen. Echt betreurenswaardig."





Staalkabels

Even zag Geert het niet meer zitten om telkens nieuwe bloemen en spullen te zetten. "Maar ik heb dan toch besloten om niet op te geven. Dit is iets wat wij écht willen voortzetten, voor Kylian en Femke. En zowat alle reacties zijn zeer lovend. Het is voor ons ook een moment waarop we ons nog meer verbonden voelen met hen. Dus heb ik nu maar de potjes en spulletjes vastgemaakt met staalkabels en snelbinders. Hopelijk laat de dief het nu allemaal liggen." Geert diende geen klacht in bij de politie tegen de dief. Wie het monument passeert, mag gerust een extra oogje in het zeil houden.