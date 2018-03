"Weekendje mobilhome op parking freinetschool" SLECHTS 14 PLAATSEN IN OPSTAPKLAS DE BOOMHUT, DUS... BART HUYSENTRUYT

02u28 0 Brugge Ouders kamperen om hun peuter in te schrijven in freinetschool De Boomhut in Sint-Andries. Terwijl de meesten drie dagen en nachten in een lokaal wachten tot maandagochtend 8 uur, kiezen vriendinnen Jana en Carolina voor een camper op de parking van de school. "Lekker warm, een zacht bed en een tv: ideaal", vinden ze.

In het opstapklasje vanaf 2,5 jaar is er volgend schooljaar plaats voor 24 kinderen. Tien broertjes en zusjes van kinderen die nu al in De Boomhut les volgen, kregen voorrang. Dat betekent dat er nog 14 vrije plaatsen overblijven. En die zijn felbegeerd. Net als vorig jaar wordt er zelfs voor gekampeerd. "We hebben een apart lokaal op de eerste verdieping van de school ingericht om de ouders zo goed mogelijk te ontvangen", zegt directeur Karel Delheye. "Ze kunnen er koffie, thee of water drinken en zittten er lekker warm. We schrijven de eerste kinderen in op maandag vanaf 8 uur. Iedereen die zich hier aanmeldt, komt op een lijst terecht. De volgorde wordt strikt gevolgd."





Gisteren schreven al elf kinderen zich in. Verwacht wordt dat er dit weekend nog ouders bijkomen. Na plaats 14 komen de andere kinderen op een wachtlijst terecht. "Ook daar zullen we de volgorde respecteren. Haken er kinderen tijdens het schooljaar af, dan komen de mensen op de wachtlijst het eerst aan de beurt", zegt Delheye.





In het lokaaltje maken de ouders kennis met elkaar. Een van hen was gisteren ook een puzzel aan het maken. Maar niet iedereen komt erbij zitten. Jana Pollet en Carolina Mosquera, twee mama's die hun kindjes straks in De Boomhut willen zien, kamperen met een camper op het domein van de school. Zij waren eerst: al op donderdagavond om 19.15 uur hebben ze de namen van hun kinderen - Anna Vanlandschoote en Matteo Alessio Mosquera-Vandewalle - op de lijst gezet. In principe komen zij maandag dus het eerst aan de beurt. "We houden het hier gezellig", zegt Jana, die de mobilhome van haar ouders mocht lenen. "Het is hier lekker warm, we hebben een keukentje, een douche en een zacht bed. Er is zelfs een televisietoestel. Dit voelt niet echt als kamperen voor een school, maar we moeten hier wel zijn, anders lukt het niet om in te schrijven." De dames weten wel waarom ze precies voor deze school kiezen. "Het is een freinetschool, dus de omgang met de kinderen is helemaal anders. Het zijn geen grote klasgroepen en kinderen worden gemotiveerd om sociaal en zorgend te zijn."