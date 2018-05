"We zijn kampioen dankzij jullie, onze fans" 35.000 CLUBSUPPORTERS EREN HUN HELDEN, SPELERS ZIJN ONDER DE INDRUK BART HUYSENTRUYT

22 mei 2018

02u38 0 Brugge Kippenvel! Toen de open bus met Clubspelers gisteren de Brugse Markt bereikte, ontvingen ruim 35.000 supporters hun kampioenen met een oorverdovend applaus. Kapitein Ruud Vormer en voorzitter Bart Verhaeghe droegen de overwinning op aan de fans. "Dankzij jullie hebben we de titel."

Het Brugse centrum kleurde een hele dag blauw en zwart. Al van 10 uur stroomden de voetbalfans toe op de Markt. De vroege vogels waren bereid om ruim vijf uur te wachten op hun helden. Net voor de middag kregen de spelers al een ontvangst in het Brugse stadhuis. De ontvangst bleef geheim, al hadden enkele supporters het toch ontdekt en wachtten ze aan de deuren van het stadhuis voor een foto of een selfie. De Markt stond daarna snel afgeladen vol: een hectare vol Clubfans. Wie geen plaatsje kon bemachtigen, stond langs hekken in de Steenstraat en Zuidzandstraat of op 't Zand, waar de spelersbus rond 15.20 uur arriveerde, bijna een halfuur vroeger dan verwacht.





Kushandjes

Twee open bussen baanden zich een weg tussen de menigte. Populaire spelers als Ruud Vormer en Jelle Vossen kregen de meeste handen op elkaar. Fans gooiden kushandjes en kregen er terug. De kampioensbeker ging gretig de lucht in. Dat werd op gezang onthaald. "Fantastisch moment", zegt fan Ivan uit Veldegem. "De vorige kampioenenviering twee jaar geleden konden we niet meemaken, omdat we toen op vakantie waren. Maar dit was super. Kippenvel."





Zingen voor Timmy

Dan moest het mooiste moment nog komen. Bij aankomst van de bus op de Markt ging het publiek helemaal uit de bol. Op de beats van radiodeejay en Clubzot Sven Ornelis volgde een explosie van applaus. Niet veel later verscheen coach Ivan Leko als eerste op het podium, met in zijn zog het beste voetbalteam van het land. Ook Timmy Simons werd toegezongen. Hij neemt afscheid als speler. "Twee jaar geleden was het al geweldig, maar hier geniet ik minstens zo hard van", zegt Timmy Simons. "Het zijn de mooiste momenten als voetballer. Ik kwam terug naar Club om prijzen te pakken. En dat is gelukt." Abou Diaby ging er zowaar van dansen. Gouden Schoen Ruud Vormer schreeuwde door de micro: "You are wonderful!".





Zelfs voorzitter Bart Verhaeghe liet zich gaan. "Jullie zijn de beste fans van België", zei hij. "Het is ook dankzij jullie dat we kampioen zijn geworden. En volgend jaar is ons team nog sterker, want we willen hier terug staan." Een aantal fans had het dan al wat te warm gekregen, na een lange namiddag. Enkele tientallen onder hen moest verzorgd worden door het Rode Kruis.





De cafébazen op de Markt profiteerden gretig mee. Veel supporters verlieten de Markt toen de spelersbus weer vertrok. Anderen besloten hun avond in de Brugse cafés.