“We willen geen énkel ongeval meer”: Brugge gaat vier zwarte verkeerspunten aanpakken Bart Huysentruyt

16 februari 2019

13u15 0 Brugge Het stadsbestuur van Brugge schrijft een opdracht uit voor een studie met een toekomstplan voor vier zwarte verkeerspunten. Het gaat onder meer over het kruispunt van de Leopold I-laan en de Scheepsdalelaan, waar al twee dodelijke dodehoekongevallen gebeurden. “We willen geen ongevallen meer”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Het agendapunt staat op de komende gemeenteraad in Brugge. De stad wil voor vier gevaarlijke punten een studiebureau aanstellen, zodat al op korte termijn verbetervoorstellen uitgewerkt worden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp en de wijze van gunnen van de studieopdracht ‘Studie gevaarlijke punten’ via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking goed te keuren. “Het gaat eigenlijk om een oud dossier, dat we weer van onder het stof halen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We krijgen geld van Vlaanderen om die studie te laten uitvoeren en zo de zwarte kruispunten op termijn te kunnen aanpakken.”

Dodelijke ongevallen

Concreet gaat het om het kruispunt Krakeleweg met de Sint-Pieterskaai tot en met de inrit van Horeca Totaal. Ook het kruispunt Pathoekeweg en Kolvestraat krijgt aandacht, net als de rotonde Ten Briele met de Spoorwegstraat in Sint-Michiels. Het meest in het oog springende kruispunt is dat van de Leopold I-laan en de Scheepsdalelaan. Daar vielen al twee dodehoekongevallen te betreuren. “We willen uiteraard de verkeersveiligheid met dit plan verhogen. De vier kruispunten kennen allemaal hun problemen. Ze zijn geselecteerd op basis van objectieve vaststellingen waar de meeste ongevallen in Brugge gebeuren”, zegt De fauw.

Ook Kustlaan aanpakken

Zo’n studiebureau moet een aantal aanbevelingen formuleren, onder meer over veiligere fietsoversteken, maar ook mogelijke werken aan het wegdek. “We zijn benieuwd wat daaruit komt", zegt de Brugse burgemeester. “Op basis daarvan zullen we dan bekijken wat haalbaar is om die kruispunten ook echt aan te pakken, want dat is absoluut onze bedoeling.” Aan het studiebureau zal tegelijk de opdracht worden gegeven om ontwerpend onderzoek te verrichten voor de N34 Kustlaan ter hoogte van de strandwijk in Zeebrugge. Dat kadert in de revitaliseringsstudie Zeebrugge, ofwel de studie om van Zeebrugge een veiliger en mooiere deelgemeente te maken. “Hier maken we werk van een randparking voor de strandwijk en een verbeterde oversteekbaarheid van en verkeersveiligheid op de Kustlaan”, vult gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) aan. De gemeenteraad moet dus nog het licht op groen zetten. Dat moet gebeuren op dinsdag 26 februari.