"We vullen elkaar verrassend goed aan" PIETER ASPE EN MAREC LANCEREN HUN EERSTE STRIPVERHAAL Bart Huysentruyt

01 december 2018

08u55 0 Brugge Rasechte Bruggelingen Pieter Aspe (65) en Marec (62) hebben samen hun eerste stripverhaal gemaakt: 'Dossier van de duivel'. De auteur en cartoonist leerden elkaar pas zeven jaar geleden kennen, maar zijn tegenwoordig onafscheidelijk. "We vullen elkaar verrassend goed aan."

Marec&Aspe: dat is de reeksnaam die elk jaar voor minstens één album garant zal staan. Vanavond stelt het duo de eerste gezamenlijke worp voor tijdens een 'zwarte mis' in Brugge. Het uitgangspunt van 'Dossier van de duivel' is een oud waargebeurd verhaal dat Aspe kende en waarrond de twee een fictief verhaal bedachten. Het speelt zich af in het Brugge en Parijs van 1890 en legt een verband bloot tussen satanische missen en historische figuren, zoals de Brugse pastoor Ludovicus Van Haecke en de bekende auteur Joris-Karl Huysmans. Het is een duister en spannend verhaal van 80 bladzijden lang. "Geen strip zoals we dat kennen, maar eerder een beeldverhaal met een beetje tekst ter illustratie", zegt Marec, echte naam Marc De Cloedt.

Tour de France

"Ik ben ervoor naar Parijs gereisd om historisch zo correct mogelijk te kunnen tekenen. Voor de passages in Brugge heb ik er oude kaarten bijgehaald. Minutieuze research was nodig, want ik teken voor dit verhaal erg gedetailleerd. Helemaal anders dan een cartoon maken." Ook voor Pieter Aspe is dit een primeur en iets volledig anders dan zijn werk als misdaadauteur en bedenker van de Van In-reeks. "Geen haar op mijn hoofd dat er ooit aan dacht om een beeldverhaal te maken", zegt hij. "Maar het idee is gegroeid door vaak met Marec samen te zitten. We hebben mekaar leren kennen tijdens de Tour de France van 2011. Toen reisden we drie weken met de auto samen Frankrijk rond om de etappes te volgen. Na een paar dagen gingen de gesprekken niet meer over schrijven, maar over het leven."

Sint-Jakobswijk

"Nadien werkten we samen aan 'Afscheid van een muze' over mijn gestorven echtgenote Bernadette. In april van dit jaar hebben we samen koffiehuis en boekhandel De Loge geopend in de Sint-Jakobsstraat, een zaak waar je ons vaak kan vinden. We hebben ook onze eigen uitgeverij." De twee Bruggelingen groeiden in de Sint-Jakobswijk op, maar kenden elkaar dus tot zeven jaar geleden niet. "Maar we vullen elkaar verrassend genoeg goed aan", zegt Marec. "Ik heb het verhaal van tekeningen voorzien, Pieter schreef de teksten." Aspe valt in: "Marec heeft misschien wel twintig keer zoveel aan dit beeldverhaal gewerkt dan ik. Mijn bijdrage is beperkt. Het is de bedoeling dat de beelden voor zich spreken."

Het beeldverhaal 'Dossier van de duivel' ligt vanaf volgende week in de boekhandel. Voor het werk tel je 14,99 euro neer.