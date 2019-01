“We verwachten veel van onze nieuwe burgemeester” Bruggelingen toosten massaal op het nieuwe jaar Bart Huysentruyt

06 januari 2019

15u07 0

Op de Burg in Brugge kwamen zondag duizenden inwoners klinken op het nieuwe jaar. Ze waren vooral benieuwd naar de maidenspeech van kersvers burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die het nochtans sober hield. “Het is niet het moment voor grote beloften”, sprak hij.

Dirk De fauw en zijn nieuw schepencollege wandelden in het zog van een orkest de Burg binnen. Het had iets van een plechtige intrede, een officiële wissel van de wacht. De nieuwe burgemeester maakte meteen komaf met een aloud gebruik: geen speech meer vanaf het balkon van het stadhuis, maar op een klein podium op het plein. “Ik ben bijzonder fier dat ik burgemeester mag zijn van deze wondermooie stad Brugge”, opende hij. “Maar ik leid deze stad niet alleen: ik stel graag de negen schepenen voor die in 2019 starten. We komen de volgende drie maanden naar alle wijken om kennis te maken.”



Geen grote beloften

Daarop stelde De fauw de Brugse bestuursleden één voor één voor. Zo was er opvallend veel applaus voor voormalig radiomaker Nico Blontrock. “Nieuwjaar is de periode van wensen en goede voornemens”, sprak De fauw. “Grote beloften ga ik niet doen. Er volgt geen opsomming van zaken die we willen realiseren de komende jaren. We kunnen het hebben over voetbalstadions, heraanleg van straten en pleinen, over zeesluizen of congrescentra. Dit is niet het geschikte moment. Ik maak wel drie eenvoudige beloftes: we zullen altijd oog en oor hebben voor uw bezorgdheden en voorstellen, we zullen steeds onderzoeken of uw voorstellen gerealiseerd kunnen worden en we zullen altijd handelen in het belang van Brugge. Daarom willen we bruggen bouwen.”

Tropical sap

De nieuwe burgemeester belooft een warmer Brugge. Toeval of niet: in de drankstands op de Burg was er naast Brugse Zot ook glühwein of ‘tropical’ sap. Dat belooft... Door de grote drukte was het lang aanschuiven voor een gratis drankje, maar dat namen de Bruggelingen er met de glimlach bij.

Opener en menselijker?

“De verwachtingen zijn dat hij veel opener en menselijker zal zijn dan de vorige burgemeester. Ik denk dat hij meer onder de mensen zit. Dat zullen we nu moeten ondervinden of het waar is of niet. Maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in”, zegt Luc Schram uit Lissewege. Idem voor Karel Misschaert: “Ik denk dat bij veel Bruggelingen een soort onbehagen heerst na de voorbije zes jaar. Ik weet niet of dat aan de vorige burgemeester (Renaat Landuyt, red.) heeft gelegen. Maar die perceptie leeft wel en dat is jammer.” Al is lang niet iedereen daarmee bezig. “Ik verwacht eigenlijk niet veel", zegt Lieselotte Boone. “We hopen wel dat er ingezet wordt op de jeugd. Dat moet een topprioriteit zijn, want de jongeren zijn de toekomst.”