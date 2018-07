"We maken onze producties zelf" MOGELIJK OUDSTE BRUGSE TONEELKRING VIERT 100STE VERJAARDAG BART HUYSENTRUYT

20 juli 2018

Brugge Toneelkring Excelsior blaast honderd kaarsen uit. De vereniging is daarmee mogelijk het oudste toneelgezelschap van Brugge. Guido Strypsteen (71) is al twintig jaar de regisseur. "We maken onze komische stukken zelf", is hij trots.

Elk jaar rond oktober is cultuurcentrum De Dijk zeker vijf keer uitverkocht voor de nieuwste productie van toneelkring Excelsior. Precies honderd jaar geleden was niet De Dijk, maar de tuin van café Vlissinghe het decor van de allereerste productie van Excelsior. "De vereniging is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt secretaris en regisseur Guido Strypsteen (71). "Een zekere Alloo was de eerste regisseur. We weten dat er toen vooral volkstheater werd opgevoerd. Er werd ook wat afgelachen met de Duitsers. Later, toen de tuin van Vlissinghe te klein werd, weken we uit naar de Stadsschouwburg. Daar hebben we jarenlang opgetreden."





Theatermicrobe

Tegenwoordig spelen de twaalf vaste spelers van Excelsior vooral komische stukken, geschreven door Mario Strypsteen, de zoon van Guido. Van beide heren, die bovendien goed op elkaar lijken, wordt wel eens beweerd dat ze twee stenen kunnen doen lachen. "Ik speelde op mijn negende al straattoneel", zegt Guido. "Die microbe heeft me nooit losgelaten. Als we niet in de weer zijn voor Excelsior, dan zetten we ons in voor revuegroep Zonnestraal. Theater, dat is ons leven." Mario schrijft al zeven jaar de stukken voor Excelsior. "Dat doe ik zelf. We willen mensen doen lachen", zegt hij. "Dat de zalen bijna altijd helemaal vol zitten, doet ons veel deugd." De repetities voor 'Een BV van op TV' zijn volop aan de gang. Op vrijdag 5 oktober om 20 uur is er première. "We staan met zijn zessen op de bühne", vult Mario aan. "Het is dit keer een kleine groep. We merken dat het steeds moeilijk wordt om jonge mensen te motiveren voor een theatergezelschap. Ze willen wel, maar ze kunnen niet. Hun werk slorpt alle tijd op. Dat is jammer en dé grote uitdaging voor de komende jaren."





Wie Excelsior zegt, zegt ook Ady Isselé. De kranige Ady was vele decennia de trouwe voorzitter, tot haar honderdste. "Ady was geen gewone en verdient een vermelding", vindt Guido Strypsteen. "Iedereen kent nog haar strenge hand. Articulatie vond ze bijzonder belangrijk. Ze hamerde er constant op. Later heeft Geert Millecam haar perfect vervangen." De nieuwe productie wordt gespeeld op 5, 6, 12, 13 en 14 oktober. Kaarten kosten acht euro en zijn verkrijgbaar op 050/31.91.43.