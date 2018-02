"We geven de strijd niet op" PERSONEEL CARREFOUR START PETITIE OM DREIGEND ONTSLAG AAN TE KAARTEN MATHIAS MARIËN

16 februari 2018

02u34 0 Brugge In de Hypermarkt Carrefour Sint-Kruis geven ze de strijd niet op: aan de kassa's is gestart met een petitie waarbij klanten het personeel kunnen steunen. Ook online worden handtekeningen gesprokkeld. "In één dag tijd verzamelden we al meer dan honderd virtuele handtekeningen", zegt Tristan Cools, die al 32 jaar in de winkel werkt. In de winkel zelf liet al een veelvoud aan klanten zijn medeleven blijken.

"Neen, we geven de strijd niet op. We doen er alles aan om onze hypermarkt te behouden." Het personeel van Carrefour Sint-Kruis klinkt strijdvaardiger dan ooit. Ondanks de donkere wolken die boven de winkel hangen - door het inkrimpen naar een 'Market' dreigen 28 banen te verdwijnen - blijven de ruim 80 werknemers zich verzetten tegen de plannen. Tot concrete acties of stakingen kwam het nog niet. In de hypermarkt proberen ze het nu op een andere manier: via de klanten het belang van de winkel duidelijk maken. Concreet is het personeel gestart met een petitie waarin mensen hun steun en waardering op papier kunnen zetten. Mét succes, zo blijkt. In de winkel zetten al honderden klanten een handtekening onder de petitie. Jong, oud, blond haar of bruin: een brede waaier aan klanten steunt de hypermarkt. Een jonge, blonde verschijning bevestigt het verhaal met de glimlach. "Ik teken dan ook met de glimlach", knipoogt ze. De gemoedelijke sfeer rond de petitie doet het personeel zichtbaar deugd.





Volgens kassierster Christine De Paepe gebeurt alles spontaan. "We moeten zeker niemand pushen om een handtekening te zetten. Dat kan ook de bedoeling niet zijn. Het is alleszins hartverwarmend om te zien hoeveel steun er komt", zegt De Paepe.





Nood aan hypermarkt

Ook gisterenmiddag liepen de handtekeningen vlotjes binnen. Een van de klanten die tekende is Hugo Vanbellingen. "Ik ben vaste klant van de winkel. Natuurlijk krijgen deze mensen mijn steun", zegt Hugo vol overtuiging. De vele steunbetuigingen zijn alvast een hart onder de riem voor alle medewerkers. De kassiersters zijn alvast trots op het voorlopige resultaat. "Ik denk dat we toch al enkele honderden handtekeningen hebben verzameld. Het bewijst dat de klanten met ons meeleven", gaat Christine De Paepe verder. Een stelling waar vakbondsafgevaardigde Tristan Cools mee akkoord gaat. "Ik denk dat deze actie bewijst dat er wel degelijk nood is aan een hypermarkt op deze locatie", zegt Tristan, die al 32 jaar in de winkel werkt. "Online hebben we dezelfde petitie aangemaakt. Ook daar kregen we al meer dan honderd handtekeningen."





Ondanks de lachende gezichten door de geslaagde petitie, heerst in de winkel nog steeds onrust. "Dat gevoel zal blijven tot er een definitieve beslissing is gevallen", zegt Tristan Cools. Die wordt echter niet verwacht voor juni. De komende weken bestaat de kans dat de acties verder gaan dan een petitie. "Voorlopig sluiten we de deuren niet. Al benadruk ik daarin het woordje 'voorlopig'. Alles hangt af van de vorderingen en onderhandelingen", besluit Cools.