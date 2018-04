"We doen dit uit liefde voor Zeebrugge" BEVRIENDE KOPPELS OPENEN RESTAURANT AMUZEE BART HUYSENTRUYT

19 april 2018

02u47 0 Brugge Twee bevriende koppels openen eind volgende maand Amuzee, een nieuw restaurant in Zeebrugge-bad. Het viertal heeft geen horeca-ervaring, maar weet wel van aanpakken. "Dit doen we uit liefde voor Zeebrugge", zeggen ze.

Twee jaar geleden sloot restaurant The Old Barrel, tegenover De Zandloper in Zeebrugge, de deuren. Het leegstaande pand werd één van de symbolische voorbeelden van de teloorgang van de zeedijk. Maar daar komt eind mei verandering in. Momenteel wordt hard gewerkt om het nieuwe restaurant en de tea-room Amuzee op tijd open te krijgen. De gezichten achter de nieuwe zaak zijn twee bevriende koppels: Isabelle De Brauwer en Stef Snijkers, die Dakwerken Steenkaai runnen, en Geert Timmerman en Martine Vanpoucke, die een houtzagerij hebben in Beernem. "We houden gewoon allebei erg van Zeebrugge. Stef groeide hier als kind op en onze kinderen hebben ooit nog een vakantiejob gehad in The Old Barrel", vertelt Isabelle De Brauwer. In datzelfde restaurant waren ook Geert en Martine nog klant geweest. "We vonden het spijtig dat er geen opvolging kwam en er was nood aan iets nieuws op de dijk", zegt Martine, die al veel nieuwsgierige collega's over de vloer kreeg. "Echt iedereen is enthousiast dat er eindelijk iets nieuws bij komt. Ik denk dat Zeebrugge deze zomer echt gaat bruisen. Hopelijk steekt het weer daar ook een handje aan toe."





Spannend

Ze besloten de stap te wagen, toch niet evident als je helemaal geen horeca-ervaring hebt. "Klopt, het is bijzonder spannend", knipoogt Isabelle. "Maar we houden niet van half werk en steken hier ons hart en ziel in. We blijven allebei onze eigen zelfstandige zaak runnen, maar houden hier wel een oogje in het zeil. Zo zal Martine hier de eerste maanden elke dag te vinden zijn. Ik zal de boekhouding doen. Onze dochter Eline Snijkers komt ook in de zaak werken."





Tapas

In de keuken hebben ze een zelfstandige chef aangeworven. Thomas Vanwynsberghe deed al ervaring op in het bekende restaurant De Visscherie op de Vismarkt in Brugge.





"We werken met een open keuken", zegt Isabelle De Brauwer. "Er zijn zestig zitplaatsen binnen en nog eens zoveel buiten. We werken met een lunch, waarbij we ook op het havenpersoneel mikken. Er zijn ook tapas en seizoensgebonden suggesties. Verwacht je aan lekkere maaltijden zoals zeetong of bouillabaisse. Mensen kunnen ook gewoon langskomen voor een koffie. In de zomer is de zaak zeven dagen op zeven geopend. In de winter zijn de sluitingsdagen dinsdag en woensdag." Wie nu al meer te weten wil komen over Amuzee, houdt de Facebook- en Instagrampagina in de gaten.