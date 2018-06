"We betalen die beroemdheden geen cent" DE REYGHERE STRIKT MET KARIN SLAUGHTER WEER TOPAUTEUR BART HUYSENTRUYT

20 juni 2018

02u45 0 Brugge Met de Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter heeft boekhandel De Reyghere in Brugge vandaag een wereldster op bezoek. En dat is al de tweede in enkele weken tijd, na het auteursduo Nicci French. "Ze komen graag naar Brugge én we hoeven er zelfs niks voor te betalen", zegt Thomas Barbier.

Hoe doen ze dat toch bij boekhandel De Reyghere op de Brugse Markt? Fans van het populaire Britse schrijversduo Nicci French stonden er in april nog aan te schuiven voor een handtekening of een persoonlijke boodschap in een van de boeken. De visite paste in een promotiecampagne voor een nieuwe thriller. Dat is vandaag net zo bij de Amerikaanse Karin Slaughter. Zij is wereldberoemd dankzij haar Grant County-serie. Een van haar boeken wordt binnenkort zelfs verfilmd. Ook zij kiest voor De Reyghere in Brugge om haar nieuwste worp 'Gespleten' te presenteren.





Schoonheid

"Het is een hele eer", vindt Thomas Barbier. Zijn boekhandel bestaat al sinds 1888, een echt familiebedrijf dat nu al vijf generaties mee het literair leven in Brugge bepaalt. "Onze faam zal er wel voor iets tussen zitten, net als de schoonheid van Brugge", verklaart Barbier de keuze van de uitgeverijen voor zijn zaak. "Het is voor alle duidelijkheid telkens de uitgeverij die de auteur uitnodigt. Wij betalen voor dit bekende bezoek geen cent. We bieden de auteur wel altijd een maaltijd aan. Ze worden dus wel in de watten gelegd. Dat is het minste wat we kunnen doen."





De boekhandel had in het verleden nog bekende internationale schrijvers te gast. Onder meer Hakan Nesser, de Zweedse misdaadschrijver met de reeks over inspecteur Van Veeteren, zette een voet binnen in De Reyghere. "Het is wel belangrijk voor onze boekhandel dat we zo'n internationale figuren kunnen aantrekken", zegt Barbier.





"De Reyghere staat natuurlijk sowieso al op de kaart in Brugge, maar het is altijd fijn dat er wat extra aandacht komt dankzij de signeersessies van grote namen."





Ze brengen uiteraard ook volk op de been. Bij Nicci French stond de halve boekhandel op een bepaald moment vol fans, die nog snel een handtekening of foto wilden. "Het duo ging daar heel goed mee om en bleek erg sympathiek", zegt Barbier. "Je kan ook nooit inschatten hoeveel mensen op zo'n ontmoetingsmoment afkomen. Vijf minuten voor we hen een plaatsje gaven aan tafel, stond er nog niemand in de winkel. En plots was daar een hele rij." Dat hopen ze vandaag, tussen 14 en 15 uur, ook voor de Amerikaanse auteur Karin Slaughter.