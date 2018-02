'Warmste Week' voor Maithili levert 17.053 euro op 12 februari 2018

02u41 0

De 'Warmste Week' van het Land- en Tuinbouwinstituut in Oedelem heett 17.053 euro opgebracht. De 312 leerlingen van het LTI organiseerden vijf dagen lang activiteiten om geld in te zamelen voor Maithili Vanhille (12).





Het meisje vecht tegen een zeldzame hersentumor en reist tussen de lessen door naar Mexico voor een experimentele behandeling. Vorige week stond in deze krant nog het verhaal van de school die alles in het werk stelde om geld bijeen te krijgen. Zo was er de hele week een dj aanwezig op de speelplaats waar leerlingen tegen een kleine vergoeding plaatjes konden aanvragen. Directeur Sophie Van Hulle reageerde toen al bijzonder trots. "Het is fantastisch om zoveel solidariteit onder de leerlingen te zien", zei Van Hulle. De grote opbrengst van hun 'Warmste Week' had niemand durven hopen. "Dit is veel meer dan we ooit hadden verwacht", klinkt het binnen de school. De activiteiten van het LTI leverden 15.535 euro op. De stad Brugge deed daar nog eens 1.500 euro bovenop. (MMB)