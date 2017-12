'Warmste brandweerman van Vlaanderen' op pad YVES VERMEULEN TREKT MET 1.500 COLLEGA'S NAAR PUYENBROECK MATHIAS MARIËN

Brandweerman Yves Vermeulen. Brugge Yves Vermeulen, Brugs brandweerman en voorzitter van Fire for Life, vertrekt deze ochtend vanuit de kazerne van Torhout naar Wachtebeke voor Music for Life. Na een rondje door Vlaanderen verzamelen vanavond 1.500 brandweerlieden met een stevige cheque in Puyenbroeck. "Op zo'n dagen zie je wat een fantastische familie de brandweer is."

Ere wie ere toekomt: de prijs voor 'Warmste brandweerman van Vlaanderen' behoort ongetwijfeld toe aan Yves Vermeulen. De Bruggeling stond in 2009 mee aan de wieg van Fire for Life Brandweervrienden en is sinds dag één voorzitter van de vzw. Hun aankomst op de centrale plek voor Music for Life is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de absolute hoogtepunten van de Warmste Week. "Het is ondertussen de vijfde keer dat we een actie op poten zetten. Maar het is het werk van een heel team, dat een volledig met de voorbereidingen bezis is. Bij de brandweer zijn we één grote familie", blijft Yves bescheiden. Toch wordt hij al jarenlang op handen gedragen door zijn collega's uit heel Vlaanderen. Zijn inzet voor het goede doel gaat dan ook verder dan de inzamelactie voor Music for Life. Begin dit jaar nog trok Yves samen met enkele collega's naar Nepal om er de plaatselijke brandweerlui aangepaste kledij te schenken. De grote droom is om er op termijn een brandweerschool op te bouwen. "Het is mijn manier om iets terug te doen aan de maatschappij", verklaart Yves Vermeulen.





Fakkeltocht

Vanavond even voor 21 uur komt de sympathieke brandweerman het recreatiedomein in Wachtebeke opgewandeld, met een serieuze cheque onder de arm. De voorzitter van Fire for Life Brandweervrienden zal dat doen in stijl. Samen met ruim 1.500 collega's uit heel Vlaanderen organiseert hij een fakkeltocht om het ingezamelde geld op gepaste wijze te kunnen overhandigen. "Hoeveel dat is? Dat verklap ik nu nog niet. Twee jaar geleden zamelden we 48.000 euro in. Laat ons zeggen dat het nu misschien wel meer kan zijn", glimlacht Yves.





Pinocchio

Voor hun aankomst doen de brandweermannen een rondje door Vlaanderen met 18 bussen en 55 brandweerwagens. Om 9 uur verzamelen 448 brandweerlui uit West-Vlaanderen in de kazerne van Torhout. Daarna gaat het richting Kaprijke, Lokeren en uiteindelijk Wachtebeke als eindhalte. Bij elke tussenstop dikt het aantal brandweermannen aan tot het totaal van zo'n 1.500. Geld bijeensprokkelen deed de brandweer door de verkoop van T-shirts, truien, vlaggetjes en rookmelders. De opbrengst gaat integraal naar vzw Pinocchio, die zich inzet voor kinderen met brandwonden. "Ter plaatse hebben we nog een leuke verrassing in petto. Ook daar kunnen we op voorhand niks over kwijt", klinkt het mysterieus.