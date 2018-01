"Wafel met kaas of zalm: superlekker" HOUSE OF WAFFLES IN WOLLESTRAAT SERVEERT SPECIALE COMBINATIES BART HUYSENTRUYT

23 januari 2018

02u36 0 Brugge Zeg niet zomaar wafelkraam tegen House of Waffles, de nieuwe trekpleister in de Wollestraat. Daar proef je, naast de traditionele zoete wafels, ook combinaties met kaas, spiegelei of zalm. "Niet alledaags, nee, maar daar houden de klanten net van", zegt zaakvoerder Dirk Van Den Bossche.

Op de plek waar tot voor kort tearoom Sweet Bruges was gevestigd, opende zopas House of Waffles. Dat bevindt zich naast het Torture Museum en dat is geen toeval. Zaakvoerder Dirk Van Den Bossche is immers ook de bezieler van het museum. "We willen van deze nieuwe horecazaak iets speciaals maken. Een bezoek aan het museum kan je combineren met een lekkere wafel."





Dubbeldekker

Maar uiteraard is iedereen welkom in House of Waffles. Daar proef je niet alleen de typische wafel met suiker en slagroom, maar ook heel verrassende toppings. Zoals de 'Norwegian'. Die combineert een hartige Brusselse wafel met gerookte zalm, rode ui en kruidige roomkaas. De Italiano Vero kiest dan weer voor buffelmozzarella, balsamico en pesto. Wie het liever lokaal houdt, gaat voor de 'Brugse dubbeldekker' met twee plakjes Brugge Kaas en twee sneetjes Breydelham. "Die is echt ongelooflijk lekker", zegt Van Den Bossche. "Maar de populairste is de Club BLT. Die combineert een wafel met crispy bacon, spiegelei en kruidige roomkaas."





Buitenland

Watertanden doen niet alleen de eerste klanten van House of Waffles. Ook andere investeerders volgen het succes van de wafelzaak van nabij. Er is zelfs al grote interesse om het concept in het buitenland over te nemen. "Er zijn mogelijkheden in Londen, Berlijn en zelfs Bakoe in Azerbeidzjan. We wachten nog even af, maar het zou geen verkeerde keuze zijn. Wafels zijn een op en top Belgisch product en dus is het maar normaal dat we er culinair alles uit halen."





Van Wafelghem

Want de combinatie van bijvoorbeeld een wafel en zalm is niet zo gek als het lijkt. "Iedereen gaat ervan uit dat een wafel zoet is, maar eigenlijk is dat niet zo. We hebben speciaal deeg gemaakt waardoor de wafel aanvoelt als een erg luchtige toost. Zo kregen we het idee om alles wat met een toost mogelijk is, ook te combineren met wafels. En dat lukt. Zo kunnen we de klok rond mensen ontvangen in onze zaak. Je eet wafel als ontbijt, lunch of vieruurtje." Van Den Bossche kocht het pand een paar jaar geleden al van zijn schoonmoeder Monique Van...Wafelghem. "Het leek me dan ook logisch er wafels in te blijven verkopen", knipoogt hij. "Ze kon erg goed wafels bakken, dus is het ook een ode aan haar."