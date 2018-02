'Vriendjes' mogen proeven van judo 07 februari 2018

02u38 0

Judoclub Olympia Brugge hield onlangs een vriendjesdag. Elke judoka mocht een vriendje, vriendinnetje, broer of zus meebrengen om van de sport te kunnen proeven.





Er was dan ook een aangepaste training. Iedereen kan tijdens het schooljaar inspringen bij judoclub Olympia Brugge en vier trainingen gratis de sport leren kennen. Meer info is terug te vinden op www.jcob.be.





(BHT)