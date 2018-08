"Voor mijn patiënten doe ik verder" BRAND VERWOEST GROEPSPRAKTIJK PSYCHIATER TANGHE (77), MAAR... SIEBE DE VOOGT

24 augustus 2018

02u27 0 Brugge De groepspraktijk van psychiater Arnoud Tanghe (77) in Sint-Kruis blijkt na de zware brand van woensdagavond volledig vernield. Ondanks de enorme tegenslag denkt de zeventiger nog niet aan stoppen. "We hebben 25.000 patiëntendossiers kunnen redden en collega's in de buurt kunnen inspringen", zegt hij vastberaden.

De Brugse brandweer had woensdagavond nog uren werk met het nablussen van de groepspraktijk langs de Malehoeklaan in Sint-Kruis. Ook gisterenvoormiddag waren de brandweerlieden nog druk in de weer.





Een heropflakkering had het dak van de grote witte villa opnieuw doen smeulen. Psychiater Arnoud Tanghe keek lijdzaam toe hoe zijn levenswerk vernietigd werd. "Ik woon gelukkig ergens anders, maar dit doet toch bijzonder veel pijn", vertelt de man. "Ik bouwde het huis in 1972 zelf, woonde er jarenlang in en had hier ook mijn eigen praktijk. In 1980 begon ik samen te werken met collega's en startten we de groepspraktijk op."





Psychiater Tanghe had woensdagavond tot 17.30 uur gewerkt. Een uur later stond de praktijk in lichterlaaie.





Zoon op reis

"Ik ben meteen teruggereden naar Sint-Kruis. Mijn zoon woont in een aanpalende woning aan de praktijk en was twee uur voordien net op reis vertrokken. Wellicht zullen ze niet terugkeren. Hun woning is normaal nog bewoonbaar. Er is volgens de brandweer wel wat waterschade, waardoor verscheidene computers binnenin kapot zijn. Erg zuur, want mijn zoon werkt als computertechnicus." De groepspraktijk van in totaal vier psychiaters is wel reddeloos verloren. Arnoud Tanghe is zelf al 77 jaar, maar denkt ondanks de tegenslag nog niet aan stoppen. "Ik kan nog helemaal niet met pensioen gaan, want psychiaters liggen nu eenmaal niet voor het rapen. Tot voor een jaar werkte ik zelfs nog in het ziekenhuis van Knokke, omdat ze geen vervanger vonden. Ik word momenteel overstelpt met telefoontjes van ongeruste patiënten. Voor hen zal ik verder doen."





Kortsluiting

"De afspraken van vandaag hebben we moeten afzeggen, maar we zullen de consultaties zo snel mogelijk weer opstarten. We kunnen rekenen op de hulp van enkele collega-dokters uit de buurt die ons een ruimte ter beschikking willen stellen. De solidariteit onder de artsen is gelukkig erg groot. Ook onze 25.000 patiëntendossiers zijn gered. Die waren allemaal digitaal opgeslagen op een centrale computer. De brandweer is er in geslaagd om de kern uit de brand te redden. We zullen op die manier weer snel aan het werk kunnen gaan", stelt Arnoud Tanghe. De oorzaak van de brand is momenteel nog een raadsel, maar moet wellicht gezocht worden bij een kortsluiting. Volgens het Brugse parket is kwaad opzet uitgesloten. Het stelde dan ook geen branddeskundige aan.