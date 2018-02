"Voor die prijs kan je thuis niet eten" DIENSTENCENTRUM DE GARVE OPENT BISTRO, WAAR JE EET VOOR 6 OF 8 EURO BART HUYSENTRUYT

15 februari 2018

02u28 0 Brugge Een aperitief, hoofdgerecht en dessert voor 8 euro: elke Bruggeling kan sinds kort zonder reservatie terecht in de bistro van dienstencentrum De Garve. In Brugge zijn dienstencentra minder in trek dan in pakweg Oostende. De bistro moet daar verandering in brengen.

Tussen 11.30 en 13 uur is iedereen voortaan welkom in bistro De Garve. Dat is een nieuwe eetgelegenheid in dienstencentrum De Garve langs de Pannebekestraat, een zijstraat van de Dudzeelse Steenweg. Kom je er zomaar langs, dan betaal je 8 euro, aperitief, hoofdgerecht en dessert inbegrepen. Reserveer je twee dagen op voorhand, dan betaal je zelfs maar 6 euro. "Klanten kunnen kiezen tussen twee dagmenu's en vijf bistromenu's. De dagschotels zijn elke dag anders, de bistrokaart blijft dezelfde", zegt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V).





Aangenaam verrast

Op het dagmenu gisteren: fishsticks met broccolipuree of varkensgyros met brunoisepasta. Op de bistrokaart is er keuze tussen koolvisfilet, provencaalse kip, kaasburger of kabeljauwhaasje. "Wij hebben voor het laatste gekozen", zeggen Jean-Pierre De Jaegher (61) en Denise Somers (63). Het koppel vierde Valentijn gisteren gewoon in het dienstencentrum. "Het is de eerste keer dat we hier komen. We wonen in de straat en vonden het wel leuk om dit eens uit te proberen. Op andere dagen eten we immers gewoon thuis. Onze verwachtingen waren niet zo groot, maar we zijn aangenaam verrast over het eten. Dit brengt mensen bij elkaar en dat maakt het mooi."





Aan tafel bediend

Aan een tafel verderop zitten Charles Mortelé (69) en Patrick Bonte (71). Het zijn twee goede vrienden. Hun beide echtgenotes konden eten op het werk en dus spraken ze af in het dienstencentrum. "Voor deze prijs kan je zo'n maaltijd thuis niet klaarmaken", zeggen ze. "We worden hier nogal in de watten gelegd: aan tafel bediend, lekker warm en prima kwaliteit van eten. Als we ooit alleen zouden vallen, dan weten we dat we hier altijd terechtkunnen."





Zonder reservatie

De bistro geldt als een test voor de dienstencentra in Brugge. Uit bezoekerscijfers is immers gebleken dat de Bruggelingen maar moeilijk hun weg vinden naar die centra, die nochtans in elke deelgemeente te vinden zijn. "Je kan in elk dienstencentrum eten, maar je moet wel altijd reserveren. Hier testen we de formule zonder reservatie. De maaltijdwerking in Brugge was te weinig flexibel, richtte zich op een beperkt doelpubliek van 65-plussers en was bovendien niet aantrekkelijk genoeg", zegt Dirk De fauw.





Wie niet elke dag in De Garve wil eten, kan op dezelfde locatie in De Maaltijdwinkel ingrediënten kopen. Vereniging Ruddersstove van het OCMW investeerde daarvoor 6.000 euro in een koeltoog.