"Vermijden dat situatie escaleert" BUREN OVERNACHTEN IN PARK OM OVERLAST TRANSMIGRANTEN AAN TE KAARTEN MATHIAS MARIËN

30 juli 2018

02u27 0 Brugge Met pak en (slaap-)zak trokken enkele inwoners van Zeebrugge zaterdagavond naar het Sint-Donaaspark. Met die symbolische actie willen ze de overlast van transmigranten aankaarten. "Een duidelijk signaal voor de situatie helemaal escaleert", zegt initiatiefnemer James Deetens.

De voorbije weken maakten de inwoners van Zeebrugge al meermaals duidelijk dat de overlast met transmigranten opnieuw een hoogtepunt bereikt. Tegelijk wijten ze het hoge aantal auto-inbraken in de buurt aan de aanwezigheid van illegalen. De politie liet eerder al verstaan dat het gevaarlijk is om meteen de transmigranten te beschuldigen. Dat werd al duidelijk in De Haan, waar tien dagen geleden een 18-jarige Italiaan werd opgepakt die wordt verdacht van een hele reeks inbraken aan de kust.





Beperkte opkomst

Toch blijven ze in Zeebrugge protesteren. Zaterdagavond kwam een groep inwoners samen in het Sint-Donaaspark om de nacht in het park door te brengen. "Als de transmigranten zomaar in parken of op straat mogen slapen, dan mogen wij dat ook", zegt initiatiefnemer James Deetens. De grote massa bleef, ondanks de vele steunbetuigingen op sociale media, evenwel uit. Een teken aan de wand dat niet iedereen er hetzelfde over denkt? "Nochtans loopt de situatie de jongste weken weer uit de hand", zegt Deetens. "Ik heb absoluut geen probleem met politieke vluchtelingen. Maar tegenwoordig is het toch wel een ander verhaal. Mensen zijn bang. Als je hen voorbij wandelt, vragen ze sigaretten. Als je hen negeert, krijg je een 'fuck you' naar het hoofd geslingerd. Dat kan toch echt niet? Het heeft niks met racisme te maken, maar Zeebrugge blijft in de eerste plaats wel een plek voor de eigen inwoners", aldus James.





Ingrijpen

Blijft de vraag of de protestactie indruk maakt. "De politie kwam ons in de loop van de avond vertellen dat het verboden was om te overnachten in het park", klinkt het bij de aanwezigen. Maar de actievoerders gingen door. Voor de start van de bijeenkomst werd expliciet gevraagd om geen enkele vorm van geweld te gebruiken. "Het is onze bedoeling om een signaal te geven dat het absurd is als grote groepen op straat liggen te slapen. We moeten nú ingrijpen voor de situatie helemaal escaleert en het heft wél in eigen handen wordt genomen", klinkt het bij de aanwezigen.





Aanvankelijk was het de bedoeling om ook een bezoekje aan de plaatselijke pastoor te brengen. Dat plan werd uiteindelijk van tafel geveegd. "We begrijpen dat de pastoor het als zijn plicht ziet om die mensen te helpen, maar het blijft de vraag of dat een goede oplossing is. Wij hopen alvast dat er snel een einde komt aan de transmigranten die voor overlast zorgen en overal liggen te slapen. Wij zullen zeker nog samenkomen om te slapen in het park", besluiten de aanwezige inwoners.