"Verander je grasperk in bloemenweide" FILMMAKER (24) START CARRIÈRE ALS TUINCONSULENT BART HUYSENTRUYT

17 april 2018

02u30 1 Brugge Na zes jaar reizen en films maken heeft Bruggeling Louis De Jaeger (24) zijn ultieme passie ontdekt. Hij startte zopas met De Commensalist, een eigen bedrijfje als tuinconsulent.

Louis De Jaeger heeft zes jaar lang met zijn vriendin films gemaakt en de wereld rondgereisd: van Canada tot Panama, Rusland tot Marokko. "Ik was de school eigenlijk al op mijn zestiende moe, maar uiteindelijk heb ik nog mijn diploma gehaald en ben ik pas daarna gaan reizen", vertelt hij. "We hebben de Verenigde Staten doorkruist, Canada en Mexico gezien, waar we ook films gedraaid hebben. Het waren stuk voor stuk prachtige ervaringen. Onderweg heb ik een lang vergeten passie herontdekt: de natuur. Door te logeren bij mensen in Mexico, die hun stukje grond volgens de regels van permacultuur aan het omtoveren waren tot een zelfvoorzienend domein, raakte ik helemaal verkocht. Er is immers niets zo magisch als een zaadje in de grond steken waarvan je voor de rest van je leven vruchten kan plukken. Ook in andere landen ben ik gaan kijken hoe mensen het aanpakten."





Kleine aanpassingen

Eenmaal terug in België besefte De Jaeger hoe weinig mensen doen met hun tuin. "Ik heb een klein marktonderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat de mensen eigenlijk maar één wens hebben: dat ze zo weinig mogelijk onderhoud hebben aan hun tuin. En toch zie ik overal gras en hagen groeien. Het is nochtans niet zo moeilijk om met kleine aanpassingen méér uit je tuin te halen."





Moestuinieren

De Jaeger noemt zichzelf een groene jongen, maar houdt ook de kerk in het midden. "Ik wil ook niet te ver gaan. Wil je je grasperk behouden omdat je kinderen graag voetballen: laat het gras dan maar groeien. Maar sta je open voor iets nieuws, dan stel ik voor om er een bloemenweide van te maken. Dat vergt nauwelijks onderhoud en je krijgt er zoveel kleuren voor in de plaats. Het is ook goed voor de insecten en bijen. Ik stel mensen ook voor om fruitbomen te planten. Dat vergt maar één investering: een boompje in de grond en klaar." Uiteraard is De Jaeger ook een voorstander van moestuinieren.





"Maar informeer je grondig voor je daaraan begint. Vaak zie je mensen na de herfst de aarde weer omwoelen, terwijl er heel veel teruggroeit in de lente. Soms moet je de natuur even zijn werk laten doen." Met zijn bedrijf Commensalist begeleidt De Jaeger klanten en biedt hen verschillende tuinontwerpen aan, van hondvriendelijke tuinen tot prestige tuinen, budgettuinen tot eetbare tuinen.





"Ik kom luisteren en stel mensen een concept voor. Samen met een architect of tuinaannemer zetten we het idee om in de praktijk. Het hoeft echt geen duur project te zijn. Ik vind het bijvoorbeeld niet verkeerd om er een tienjarenplan van te maken en deeltjes van je tuin beetje bij beetje aan te pakken."