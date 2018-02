"Van muziek word ik blij" DOVE LEERLINGEN MPI SPERMALIE TREDEN OP IN CONCERTGEBOUW BART HUYSENTRUYT

26 februari 2018

02u37 0 Brugge Tien dove en slechthorende kinderen, verbonden aan het MPI Spermalie, hebben zaterdagavond twee keer opgetreden in het Concertgebouw in Brugge. "We staan er zelf van te kijken wat ze allemaal in hun mars hebben", zegt begeleidster Emma Rekers.

De Kamermuziekzaal van het Concertgebouw liep aardig vol voor het niet-alledaagse optreden van de jonge zangers, die eerst allemaal samen in een soort box rond een trillende plaat met water gingen staan. Op schermen kon het publiek zien wat hun geluiden teweeg brachten met het water. "Zo kunnen dove kinderen de klanken en muziek zién", vertelt zangcoach en begeleidster Emma Rekers. "Het is een misvatting dat dove of slechthorende kinderen niet kunnen zingen of muziek maken. Vaak zijn ze zelfs heel gevoelig voor muziek en houden ze er echt van. Ze beleven het alleen anders."





Workshop

Na de zangstonde in de box mochten de kinderen, begeleid door enkele zangers van het Collegium Vocale uit Gent, nog eens 'Ode an die Freude' uit volle borst zingen. Hun ouders glunderden van trots. "Waaw, zoveel volk", genoot Emani Comwet (11) na. "In de krokusvakantie heb ik samen met de andere kinderen een workshop zingen gevolgd. Dat vond ik geweldig. Muziek is fantastisch: het stopt nooit. Ik word er gewoon heel blij van. Samen zingen is ook leuk. Het zou fijn zijn om er later ook iets mee te kunnen doen."





Dat vond ook Tibe Henau (12) uit Brugge. "Het was een uitdaging en een tof moment om het eens te kunnen tonen aan een publiek. Ik speel al veel muziek: piano en blokfluit. Vroeger speelde ik ook gitaar en viool. Ik ben slechthorend, maar kan de muziek wel voor een stuk horen. Ik moet me wat meer concentreren op zien en voelen."





Beethoven

Het concert paste in de vierdaagse rond componist Ludwig van Beethoven, die centraal stond in het Concertgebouw. "Beethoven schreef zijn wereldberoemde Negende Symfonie in D toen hij al volledig doof was. "Het is ongelooflijk hoe deze kinderen op zo'n korte termijn - we hebben eigenlijk maar een paar dagen met hen geoefend - dit hebben afgemaakt. Nu konden ze de vibraties van de muziek letterlijk voelen en ervaren. Ook wij staan ervan te kijken wat ze allemaal in hun mars hebben", besluit Rekers.