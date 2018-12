‘Valse’ No Notes zingen kerstliedjes Bart Huysentruyt

03 december 2018

Het Brugse koor No Notes, beter bekend als de verzameling van zangers en zangeressen die niet moeten kunnen zingen, treden één keer op met kerstliedjes. Dat gebeurt op donderdag 6 december om 19 uur op de kerstmarkt. De No Notes, die honderd leden tellen, zijn een halfjaar geleden opgericht. Ze komen twee keer per maand samen om hun repertoire te oefenen. De No Notes zingen donderdag ten voordele van de vzw Wieder, die zich inzet voor mensen in armoede. Ze hopen 250 euro in te zamelen.