“Toen ik in de Kamer de eed aflegde, bestierf ik het van de pijn” Open Vld-politica Sandrine De Crom (41) praat voor het eerst over haar zeldzame spierziekte Bart Huysentruyt

22 maart 2019

17u49 0 Brugge Stilaan verschijnt Open Vld-politica Sandrine De Crom (41) weer in het openbaar. De Brugse mama van twee werd in de lente van vorig jaar ziek: Eosinofiele Fasciitis, een uiterst zeldzame auto-immuunziekte op de spiervliezen. Zonder campagne te voeren, bleef ze vlot gemeenteraadslid en later zelfs federaal parlementslid. “Opgeven staat niet in mijn woordenboek.”

In het federaal parlement heeft Sandrine De Crom een opvallende entree gemaakt. Ze mag zich, na amper drie maanden, al de eigenares noemen van een eigen Wet-De Crom, die middenvakrijders strenger bestraft. “Als ik aan iets begin, dan wil ik er ook echt wat van maken”, zegt ze. “De taak in het federaal parlement ligt mij zo. Daar voel ik me als een vis in het water. Ik ben enthousiast als ik over dat werk praat. Het zou jammer zijn dat het binnenkort voorbij zou zijn.”

Omdat mijn agenda zoals steeds propvol stond, ben ik na het overlijden van papa hard blijven doorwerken. Tot mijn huisdokter zei dat ik echt twee weken platte rust moest nemen om te rouwen. De dag nadien kon ik mijn bed niet meer uit. Sandrine De Crom

Sandrine De Crom belandde toevallig in de Kamer. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd haar voorgangster Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerde in de provincie West-Vlaanderen, opvolger Anthony Dumarey uit Oudenburg verkoos het burgemeesterschap en dus was De Crom aan de beurt. “Om zeven uur ‘s morgens hing Bart Tommelein aan de telefoon. Of ik parlementslid wilde worden? Daar moest ik niet over nadenken.”

Meer dan burn-out

Het was een onverwachte opsteker na een zwaar jaar 2018, dat begon met de dood van haar papa in april. “Een maand later ben ik zwaar ziek geworden”, vertelt ze. Of het een met het ander te maken heeft, zal een vraagteken blijven. “Omdat mijn agenda zoals steeds propvol stond, ben ik na het overlijden van papa hard blijven doorwerken. Dat is de aard van het beestje... Tot mijn huisdokter aan de alarmbel trok en zei dat ik echt twee weken platte rust moest nemen om te rouwen. De dag nadien kon ik mijn bed niet meer uit. Een burn-out, dacht ik. Je hoort dat zo vaak. Maar er bleek meer aan de hand. Zeven weken heeft het geduurd vooraleer de diagnose werd gesteld. Ondertussen werd ik zieker en zieker. De ontstekingswaarden in mijn bloed schoten door het plafond. Renee, mijn dochtertje van toen acht jaar, stopte maar niet met huilen: ‘Ga je dood, mama?’. Ik moest vaak naar het AZ Sint-Jan in Brugge, waar haar bompa de maand voordien was gestorven. Ik was zélf doodongerust, samen met mijn familie rond mij. Helemaal opgezwollen ook, tien kilogram bijgekomen in een paar weken, puur ontstekingsvocht. Ik kon nog amper bewegen.”

Geboren optimist

Uiteindelijk viel de diagnose in het AZ Sint-Jan, later bevestigd door het UZ in Leuven: Eosinofiele Fasciitis, een zeldzame auto-immuunziekte op de spiervliezen. “Genezing of volledig herstel was afwachten. Met de juiste medicatie is het stilaan beter geworden. Mijn dokters noemen de vooruitgang spectaculair en dat zou alles met mijn ingesteldheid te maken hebben. Wie mij kent weet dat, ik ben een geboren optimist.”

Uiteindelijk is Sandrine De Crom zes maanden arbeidsongeschikt geweest. Haar job als adviseur bij FIT (Flanders Investment & Trade, red.) stond ‘on hold’. “Toen ik in december 2018 mijn eedaflegging deed in de Kamer, bestierf ik het van de pijn. En toch... volksvertegenwoordiger mogen worden, is mijn redding geweest. Wie nooit ernstig ziek is geweest, beseft echt niet wat dat is. Naast de pijn is er dat complete isolement, dat eigenlijk nog zwaarder weegt. Je telt niet meer mee. Je bent enkel nog ziek. Op zo’n momenten leer je je echte vrienden wel kennen.”

Naast de pijn is er dat complete isolement, dat eigenlijk nog zwaarder weegt. Je telt niet meer mee. Je bent enkel nog ziek. Op zo’n momenten leer je je echte vrienden wel kennen. Sandrine De Crom

Lijstduwer

De nieuwe uitdaging vergt veel van de politica, zegt ze. “Maar ik heb die ziekte overwonnen, dus niets houdt me tegen. Nu begin ik aan een nieuwe strijd: opnieuw verkozen worden vanop de lijstduwersplaats voor de Kamer op 26 mei. Dat wordt een uitdaging.”

En haar motief is duidelijker dan ooit: “Ik vind dat wie kan werken, ook moet werken. Wie werkloos is, moet ondersteund worden tot een nieuwe job kan gevonden worden. Maar wie ziek is, moet veel meer ondersteund worden. Ik vind het niet kunnen dat mijn beste vriendin, na twee keer borstkanker te hebben overwonnen, op vrijdag haar laatste chemo krijgt en op maandag terug aan de slag moet, omdat haar ziektedagen op zijn. Niemand kiest ervoor om ziek te zijn. En ik kan het weten.”