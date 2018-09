"Toekomst van het korps veiligstellen" NIEUWE JEUGDBRANDWEER BIEDT OPLEIDING AAN 25 JONGEREN MATHIAS MARIËN

06 september 2018

02u31 0 Brugge De Brugse brandweer start begin volgend jaar met een eigen jeugdbrandweer met plaats voor 25 jongeren tussen 12 en 16 jaar. Brandweerkapitein Jeroen Bonte: "Het is een mooie opstap naar een échte job bij de brandweer. Bovendien is het een nuttige tijdsbesteding en leren jongeren de nodige discipline."

Het Brugse brandweerkorps speelt al enkele jaren met het idee voor een jeugdbrandweer. De voorbije maanden vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Begin 2019 moet de opleiding van start gaan. Tijdens de opendeurdag aanstaande zaterdag zal het eerste lid van het jeugdkorps officieel ingeschreven worden. "Alles samen hebben we plaats voor 25 jongeren tussen 12 en 16 jaar", zegt brandweerkapitein Jeroen Bonte. Verschillende vrijwilligers zullen zich het hele schooljaar door ontfermen over de groep.





Wie zich geroepen voelt, kan tijdens de opleiding alvast heel wat verwachten. "We voorzien maandelijks twee activiteiten in de kazerne waarbij de jongeren zullen ingewijd worden in de wereld van de brandweer", gaat kapitein Bonte verder. "Dat gaat van leuke weetjes en tips tot praktijkoefeningen en brandbestrijding. Alles wat wij doen, zullen zij ook ervaren. Al is er natuurlijk ook een onderdeel theoretische kennis." Onmiddellijk uitrukken voor een échte interventie is logischerwijs niet meteen aan de orde.





Kneepjes van het vak

De brandweer verwacht dat alle 25 plaatsen snel ingevuld zullen zijn. Wie droomt van een toekomstige carrière als brandweerman is bij de 'jeugdwerking' dan ook aan het juiste adres. "Het is een mooie opstap naar een échte job bij de brandweer", bevestigt kapitein Bonte. "Bovendien is het voor de jongeren een nuttige tijdsbesteding en krijgen ze de nodige discipline mee." De volledige opleiding bestaat uit een reeks leuke en uitdagende oefeningen op maat. De jongeren leren zo stap voor stap de kneepjes van het vak. Extra voordeel: wie uiteindelijk professioneel brandweerman of - vrouw wil worden, kan door de vooropleiding sneller aan de slag. Ook voor de brandweer zelf heeft de jeugdwerking voordelen. Op die manier kunnen ze jongeren warm maken voor een job. En dat is nodig, want steeds meer brandweerkorpsen hebben een tekort aan vrijwilligers. "Het is en blijft moeilijk om mensen te vinden die als vrijwillig brandweerman willen werken. Via de jeugdwerking hopen we jonge vrijwilligers te vinden én ze ook aan boord te houden", besluit kapitein Bonte.





Wie meer wil weten of nieuwsgierig is naar de werking van de Brugse brandweer, kan zaterdag vanaf 13.30 uur terecht op de site langs de Pathoekeweg voor de opendeurdag.