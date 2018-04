"Tienduizenden Chinese wolhandkrabben in reien" ONDERZOEKERS DOEN OPMERKELIJKE VASTSTELLING BART HUYSENTRUYT

21 april 2018

03u06 0 Brugge Het gaat goed met de vissen in de Brugse reitjes. Onderzoekers zijn sinds woensdag vissen aan het vangen, en ze vangen er veel meer dan zeven jaar geleden. Palingen, snoekbaarzen, brasems, enzovoort. "Maar vooral het aantal Chinese wolhandkrabben valt op. Ze moeten met tienduizenden zijn."

Dat de kwaliteit van het water in onze rivieren en waterlopen de laatste jaren fors is verbeterd, merk je ook in de Brugse reien. Daar zijn onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) sinds woensdag volop bezig met het vangen van vissen in vier fuiken. De onderzoekers meten de vissen, bekijken hun gezondheid en laten ze daarna weer het water in. Het is van 2011 geleden dat er in de reien nog zo'n grondig onderzoek plaatsvond . "En we hebben nu duidelijk heel wat meer vis gevangen", zegt onderzoeker Hugo Verreycken. "Of er ook effectief meer vis in de reien zwemt, kunnen we niet zeker weten. Soms hangt de vangst ook van klimaatfactoren af, maar het is toch opvallend hoeveel vissen er deze keer in onze netten zwommen."





Invasieve exoot

De soorten zijn ook heel divers. Het gaat om de klassieke rivierpaling, maar ook om brasem, blankvoorn, pos, kolblei, rivierbaars en de grote krab. Opvallend is ook de aanwezigheid van de Chinese wolhandkrab. Dat is een zogenaamde invasieve exoot, die ook goed in onze wateren gedijt. Die krabben bevinden zich meestal op de bodem, maar vertoeven ook graag op en rond sluizen of aan de oever. "Het gaat vooral om soorten die zich goed voelen in stilstaand water en die bestand zijn tegen wat vervuiling", zegt onderzoeker Lionel Devlieger. "De reien zijn ook heel voedingsrijk voor deze soorten, al is de zuurtegraad op dit moment wat hoog. Dat heeft mogelijk te maken met de vele uitwerpselen van de zwanen en eenden. Maar het aantal krabben in de reien is indrukwekkend. Bij het ophalen van de netten vonden we er al tientallen. We schatten dat ze hier met tienduizenden leven."





Kunstwerk

De wolhandkrabben zijn de inspiratie voor een kunstwerk tijdens de komende Triënnale in Brugge. De Brusselse onderzoeksgroep Rotor, die meewerkt aan de vistelling, zal de resultaten tentoonstellen in de Poortersloge. Er staat ook een kunstwerk van de onderzoeksgroep op het strand van Zeebrugge. De Triënnale focust op het water in Brugge en daar zijn de reien natuurlijk het schoolvoorbeeld van. Overal langs de reien wordt op dit moment al gebouwd aan verschillende kunstwerken of platformen. Aan de Coupure zal je deze zomer hoogstwaarschijnlijk opnieuw in de reien kunnen zwemmen. Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is de waterkwaliteit momenteel ok.