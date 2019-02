“Te luidruchtige kinderen op speelplein, lawaai van skateboards en muziek binnen”: buur naar de rechter tegen vergunning zwembad naast Olympiastadion Bart Huysentruyt

07 februari 2019

09u14 0 Brugge Een buur van het Brugse Olympiabad heeft een procedure opgestart om de milieuvergunning van het bad aan te vechten wegens lawaaihinder. De buur, die tachtig meter van het Olympiabad woont, vindt dat de normen overtreden worden. “Maar wij kunnen het geluid hier niet op nul zetten”, reageert Bart Dupon van Lago Olympia.

Spelende kinderen, maar vooral de muziek in en rond het zwembad zouden de aanleiding zijn van geluidsoverlast. Ook het lawaai van skateboards op het domein en spelende kinderen op het aangrenzende speelpleintje zijn volgens een buurtbewoner de reden van te veel decibels in de omgeving van S&R Lago Olympia. Dat is het vrij recent vernieuwde zwembad naast het Jan Breydelstadion in de Brugse deelgemeente Sint-Andries.

De buur liet zelf een akoestisch onderzoek uitvoeren en daaruit zou blijken dat de normen stelselmatig overtreden worden. “Het grootste probleem zijn de activiteiten en de elektronisch versterkte muziek buiten het gebouw”, zegt zijn advocaat Griet Cnudde. “Maar er zijn ook regelmatig activiteiten met muziek in de avond die de rust verstoren. Een zwembad is geen feestzaal en beschikt niet over de gepaste geluidsisolatie.”

Het doel van de procedure is om het zwembad extra voorwaarden op te leggen. Zo eist de buurtbewoner een verbod op versterkte muziek in de openlucht, op rustverstorende activiteiten op zon- en feestdagen, en op werkdagen van 19 tot 7 uur. Een akoestisch onderzoek van het gebouw moet leiden tot maatregelen die het geluidsniveau naar beneden halen.

Het is opmerkelijk dat de buurtbewoner de procedure is opgestart, maar ook niet helemaal nieuw. Bij de opening van S&R Olympia waren er ook al klachten van buren. Zo zorgde het buitenspeelplein voor hinder en moest het zwembad hekken plaatsen om te voorkomen dat kinderen te dicht bij de tuinen van omwonenden komen. “Die maatregelen hebben we allemaal genomen", zegt Bart Dupon, centrummanager van S&R Lago Olympia. “We houden hier ook geen buitenkampen meer. Maar een zwembad is een openbare plaats waar plezier gemaakt wordt. Je kan hier het geluidsniveau niet op nul zetten. Wij vinden het bovendien wel heel ongepast dat de buur al meermaals naar spelende kinderen heeft geroepen.”

Zoals de procedure dat voorschrijft, is de stad Brugge een openbaar onderzoek gestart. Al lijkt schepen Franky Demon (CD&V) niet geneigd om het zwembad het zwijgen op te leggen. “We moeten het onderzoek afwachten, maar wat mij betreft is het geluid van kinderen geen overlast. Elektronische geluidsversterking is een andere zaak: als zou blijken dat de normen overschreden worden, moeten we dat bekijken.”