’t Zand is gevaarlijkste plein van Brugge voor blinden en slechtzienden: voortaan kunnen ze het eerst ‘voelen’ Bart Huysentruyt

21 maart 2019

18u54 2 Brugge De Brugse blinden en slechtzienden kunnen, voor ze zich op ‘t Zand wagen, voelen aan een maquette hoe het grote plein er in werkelijkheid uitziet. Het moet hen helpen de weg te vinden, want 't Zand is voor hen één van de grootste obstakels in Brugge. “En zelfs als we de geleidingen volgen, kunnen we nog tegen fietsen aanlopen.”

Bij de heraanleg van 't Zand de voorbije twee jaar is nogal wat aandacht besteed aan blinden en slechtzienden. Op vraag van de stedelijke raad voor personen met een handicap zijn er maatregelen genomen om het plein zo veilig mogelijk te maken. “Zonder geleiding was het onmogelijk voor mensen met een visuele handicap om het plein te doorkruisen, want het is één van de gevaarlijkste van Brugge”, zegt Lieve Dossche van de stedelijke raad. “‘t Zand is nochtans essentieel voor wie naar Brugge komt. Hier komen de bussen toe en kan je vlot de stad bezoeken.”

Obstakels

Maar er zijn behoorlijk wat obstakels, stelt ook Christine Van Royen vast. Christine is blind en is geen geboren Brugse. “Er zijn noppenstroken, geleide lijnen en zelfs bakens die je auditief via de smartphone een weg tonen langs obstakels als banken, bushaltes, parkingplaatsen of fietsenstallingen. Maar dat betekent niet dat het gevaar op vallen geweken is. Als we de geleidingen volgen, kunnen we nog tegen brommers of fietsen aanlopen. Mensen zetten ze vaak argeloos tegen de parkeerhuisjes op ‘t Zand. Maar voor ons kan dat grote gevolgen hebben.”

Slechtzienden hebben vaak geen idee van de verhouding van

het Concertgebouw tot de drukke straten. Met een voelplan wordt

dat duidelijker Lieve Dossche

Maquette

Wie nog een hulpmiddel zoekt, kan eens aan een maquette voelen. Dat ‘voelplan’ is een primeur: een experiment van de stedelijke raad voor personen met een handicap. “Op de maquette staan alle mogelijke gevaren aangeduid", zegt Lieve Dossche. “Wat belangrijk is voor slechtzienden en blinden is de verhouding van bijvoorbeeld het Concertgebouw tot de drukke straten. Vaak hebben ze geen idee. Met een voelplan wordt dat duidelijker. Als dit een succes blijkt, dan gaan we ook zo'n maquette maken van de achterkant van het station. Daarna kunnen we iets gelijkaardigs doen bij andere nieuwe projecten.” Christine is alvast fan: “Dit is een bijzonder handig hulpmiddel. Ook de omgeving rond de Heilige-Geeststraat is soms een doolhof voor me. Het ene moment stond ik aan de Sint-Salvatorskathedraal, het andere aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Heel ingewikkeld.”

Toegankelijkheid

De stad Brugge kijkt met veel interesse naar het initiatief van haar stedelijke raad. “We zijn het engagement aangegaan om meer te doen rond toegankelijkheid in onze stad", zegt burgemeester Dirk De fauw. “We werven een toegankelijkheidsambtenaar aan. Die moet ons openbaar domein en monumenten onderwerpen aan de toegankelijkheidstest.”