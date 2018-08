't Is nog wat wennen op 't Zand (maar voorlopig geen boetes) 21 augustus 2018

02u41 0 Brugge Het verkeer op en rond het nieuwe 't Zand in Brugge loopt nog dagelijks een beetje in de soep. Veel automobilisten weten nog altijd niet hoe ze het plein mogen oprijden.

"Dat er een hele aanpassingsperiode nodig zal zijn, is nu al duidelijk", schetst Philippe Tankrey van de Brugse politie. "We controleren en helpen de bestuurders nog dagelijks. Er worden geen boetes uitgedeeld, omdat het wennen is."





Vooral veel toeristen maken fouten. Zo reden gisteren in vijf minuten tijd twee wagens met een internationaal kenteken op de strook tussen de Vrijdagmarkt en de Smedenstraat. Dat is een weg waarop enkel bussen en taxi's mogen. "De gps-toestellen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. Dus is het voor de mensen nog zoeken", zegt Tankrey, die wel opmerkt dat er veel signalisatie is aangebracht om toch wat duidelijkheid te scheppen.





Op 't Zand zijn er fietssuggestiestroken, maar fietsers mogen wel degelijk overal op het plein rijden. "Dat is zeker niet verboden", stipt Tankrey aan. Opvallend ook: het plein oogt erg grijs, maar dat zal nog veranderen.





"De kleurschakeringen zijn nu nog door een beschermlaag onzichtbaar, maar zullen binnen drie maanden duidelijk worden. Dan pas zal 't Zand echt tot zijn glorie komen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). (BHT)