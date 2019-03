‘t Gildenhuis zit in het nieuw, twee weken na zware brand: “Dag en nacht gewerkt om schade snel te herstellen” Mathias Mariën

25 maart 2019

16u42 0 Brugge Amper twee weken nadat een zware brand in ‘t Gildenhuis in Sint-Kruis een ravage aanrichtte, opent het restaurant woensdag alweer de deuren. Zaakvoerder Dominique Deblieck is opgelucht. “De opknapbeurt vlotte sneller dan verwacht. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het restaurant volledig op te frissen met andere kleuren.”

Op 9 maart sloeg het noodlot toe voor de uitbaters van het restaurant langs de Moerkerksesteenweg in Sint-Kruis. Een twintigtal gasten moest geëvacueerd worden en hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, was de ravage toch groot. Wie de schade na de brand zag, kan amper geloven dat het restaurant veertien dagen later al terug klaar is voor opening. Het interieur lag bedekt onder een roetlaag, de muren waren zwartgeblakerd en de rookgeur hing in de volledige zaak. De afzuiginstallatie boven de grill, waar het vuur ontstond toen de vlam in de dampkap sloeg, was dan weer weggesmolten. “Toch zijn we erin geslaagd om alles op korte tijd te herstellen. Het was een huzarenstukje", zegt Deblieck. “Gelukkig verliep alles vlot met de verzekering en kon de nieuwe apparatuur tijdig geleverd worden. Alles moet ook wat meezitten."

Vaste klanten

Dominique benadrukte eerder al dat de veiligheidsvoorschriften in ‘t Gildenhuis perfect nageleefd worden en dat de bovenliggende appartementen bij een brand in de afzuiginstallatie, zoals dat op 9 maart het geval was, volledig beschermd blijven. Met de nieuw geïnstalleerde afzuiginstallatie zal dat niet anders zijn. De zaakvoerder maakte van de nood een deugd en besloot zijn restaurant tijdens de herstellingswerken meteen in een nieuw jasje te steken. “Een ander kleurtje aan de muren geeft meteen een ander zicht”, aldus Deblieck. “Ook het tapijt is volledig vernieuwd. We hebben met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk terug te kunnen openen. Dit is een nieuwe start.”

De voorbije twee weken kreeg hij naar eigen zeggen heel wat steun van vaste klanten, die zelfs bereid waren om de rekening van de avond van de brand nog te betalen.

Financiële domper

Ondanks de tussenkomst van de verzekeraar blijven de verplichte sluiting en herstellingswerken wel een fikse financiële domper. Een speciale actie of receptie organiseren ze niet voor de heropening. De zaakvoerders hopen in de eerste plaats dat de klanten automatisch de weg naar ‘t Gildenhuis zullen terugvinden.

Vanaf woensdag is het restaurant opnieuw geopend. Reservaties kunnen nu al gemaakt worden op 050/35.28.00.