"Supporters, plan géén wraakacties aub" POLITIE ONDERZOEKT GEWELD TEGEN SPELER MET BEPERKING MATHIAS MARIËN

13 november 2018

02u26 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een geval van zinloos geweld na de wedstrijd Cercle Brugge - Waasland Beveren. Een vrouwelijk lid van de harde kern van Club Brugge zou er een speler van de 'G-ploeg' uitgescholden en geslagen hebben. Extra pijnlijk: de familie van het slachtoffer is zélf fan van Club Brugge.

De spelers van de Cercle G-United beleefden zaterdagavond de tijd van hun leven toen ze bij aanvang van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren mee het veld mochten betreden met de eerste ploeg. "Die jongens maakten hun droom waar, het was een onvergetelijke avond", bevestigt voorzitter Johan Deseure. De 'G-ploeg' - voor mensen met een beperking- keerde na de 2-0 overwinning van hun ploeg dan ook met een fantastisch gevoel huiswaarts. Op één van de parkings rond het Jan Breydelstadion liep het zaterdagavond echter fout. Volgens de verklaringen van de chauffeur, een bestuurslid van de ploeg, werden ze aan hun auto plots geconfronteerd met een bende Club-supporters die vlak voordien waren afgestapt. "Dat groepje kwam net terug van de uitwedstrijd tegen Charleroi. Waarschijnlijk trok het trainingstenue van onze spelers met het logo van Cercle hun aandacht. Wat kan anders de drijfveer geweest zijn? Hoe dan ook, op dat moment liep het uit de hand", doet Johan Deseure het verhaal.





"Een vrouw trok het portier van onze chauffeur open en greep hem bij de keel. Alsof dat nog niet genoeg was, deed ze ook de achterdeur open en sloeg ze één van onze spelers in het gezicht. Gelukkig kon onze chauffeur wegrijden en zo erger voorkomen. Al hebben ze wel nog stevig op de wagen geklopt." De bestuurder en de drie spelers met een beperking kwamen er uiteindelijk zonder grote verwondingen van af. Het bestuur van de G-ploeg betreurt evenwel de gang van zaken. "Dit was puur zinloos geweld. Gelukkig zijn mijn spelers rustig gebleven en niet uit de auto gestapt. Zij toonden op dat moment het meeste verstand. Dit is echt onbegrijpelijk. Een gewone supporter aanvallen is al erg, maar mensen met een beperking verbaal en fysiek aanvallen? Zoiets gaat er bij ons écht niet in. Die mensen kunnen zich op zo'n moment moeilijk verweren", zucht Deseure. Ondertussen roept de voorzitter wel alle supporters op om zeker géén wraakacties te plannen. "Daar wint niemand iets mee. Het ging hier ook om enkelingen die de supporters van Club Brugge in een slecht daglicht plaatsen. We moeten niet iedereen over dezelfde kam scheren. Daarom roepen we ook op tot sereniteit en kalmte onder onze fans. De politie zal de zaak verder afhandelen."





Beschonken toestand

Bij de politie van Brugge wordt bevestigd dat er gisterenmiddag een klacht binnenliep. "We zullen de zaak verder onderzoeken. Zoals ik het begrepen heb, was er in de eerste plaats vooral sprake van verbaal geweld. De vrouw in kwestie- een lid van de harde supporterskern van Club Brugge, had gedronken", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Ook bij de 'hoofdmacht' van Cercle Brugge werden ze op de hoogte gebracht. Daar klinkt het dat ze elke daad van zinloos geweld afkeuren maar het onderzoek willen afwachten voor ze reageren. De speler zelf zou het ondertussen relatief goed stellen. Al is hij wel sterk onder de indruk van de feiten. "We zullen hem overhalen om zeker aanwezig te zijn op de volgende training. Het ergste is dat zijn familie zélf supporter is van Club Brugge. Dat maakt het allemaal nog pijnlijker", besluit voorzitter Johan Deseure.