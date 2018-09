"Stuur kleuters zo vroeg mogelijk naar school" 03 september 2018

Bij de start van het nieuwe schooljaar roept Vlaams parlementslid en lijsttrekker voor Open Vld Plus Mercedes Van Volcem op om kleuters zo vroeg mogelijk naar school te sturen. "Kinderen die naar het kleuteronderwijs gingen, hebben niet enkel minder kans om op latere leeftijd zonder diploma het onderwijs te verlaten. Ze komen ook minder voor in de werkloosheids- en criminaliteitscijfers", zegt ze. "In Brugge zijn er wel informatiebrochures die je zeggen wanneer het kind rijp is voor het kleuteronderwijs, maar ik mis een sterke campagne om ouders aan te moedigen hun kinderen op tijd en op jonge leeftijd naar school te brengen. Vroege vogels missen van jongs af geen moment in de klas of op de speelplaats." (BHT)