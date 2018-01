"Stoppen op hoogtepunt: met titel voor blauw-zwart" GROOTSTE SUPPORTERSCLUB BLUE ARMY TREKT DE STEKKER ERUIT BART HUYSENTRUYT

02u37 0 Belga November 2016: de reusachtige tifo van Blue Army voor de 125ste verjaardag van Club Brugge. Brugge Blue Army, een van de grootste supportersclubs van het land en de grootste van Club, houdt er na dit seizoen mee op. De bezielers willen op een hoogtepunt stoppen, liefst met een landstitel. "Wij hebben de fans van Club op de kaart gezet", zegt Geert De Cang.

De boodschap op de Facebookpagina van Blue Army kwam gisteren aan bij de supporters van blauw-zwart: '2018 wordt het afscheidsjaar van Blue Army. Twintig jaar is een hele poos en het is prachtig dat wij eigenhandig generaties met elkaar hebben kunnen verbinden binnen de liefde voor 'de Club'. Onze boodschap van positief supporteren wordt door heel wat fans uitgedragen. Op die manier zorgden we er mee voor dat de Clubfan met plezier naar Brugge afzakt om daar met jong en oud als één blok achter Club te gaan staan. En dat is de laatste jaren net de kracht van Club, dat maakt Club zo speciaal: de fans!'.





Veel werk

Precies twintig jaar geleden werd Blue Army door een handvol fans boven de doopvont gehouden. Inmiddels is het misschien wel de bekendste supportersclub van het land. De zowat 1.000 leden zitten verdeeld over het Jan Breydelstadion, maar toch voornamelijk in de sfeervolle Noordtribune. "Hoogtepunten waren de winst in de bekerfinale tegen Anderlecht twee jaar geleden en de titel die we in 2016 mochten vieren", vertelt Jochen Vancouillie, een van de zeven kernleden van de Blue Army. "Onze tifo's (grote spandoeken, red.) spraken tot de verbeelding en we hebben veel supporters blij gemaakt met acties in het stadion. Daar was het ons om te doen. Maar er kroop ook veel werk in en we vonden het stilaan tijd om te stoppen. Dat wilden we doen op een hoogtepunt. Het liefst met een nieuwe titel."





Opvolging

Bezieler Geert De Cang (46) was erbij van in het prille begin. "Destijds spraken ze enkel over de sfeervolle stadions in Genk of Standard. Ik denk dat de Blue Army erin geslaagd is om de fans van blauw-zwart positief in de kijker te zetten. Want wij hebben ook geweldige supporters."





Tot de 20ste verjaardag in september blijft Blue Army nog actief in het stadion. "We hebben al signalen opgevangen dat andere fans broeden op een nieuwe supportersclub", vertelt De Cang. "Die willen we bijstaan en begeleiden. Dat is ook de reden waarom we deze beslissing acht maanden voor het einde bekend maken. Of supporters ook de naam Blue Army mogen overnemen? Ik denk dat dit geen goed idee is. Het verwachtingspatroon zou gigantisch zijn. FCB is meer dan Blue Army alleen." Dat zegt ook voorzitter Birger Vandendriessche: "Ik denk dat er volgend seizoen opnieuw tifo's te zien zullen zijn, alleen niet meer alleen in naam van Blue Army". Bij Club Brugge zelf betreuren ze de beslissing, al kijken ze vooral tevreden terug.





Unieke sfeer

"De gigantische tifo's die de voetballers zagen toen ze uit de spelerstunnel kwamen, zijn op het netvlies gebrand", zegt woordvoerder Kirsten Willem. "Blue Army hebben mee gezorgd voor die unieke sfeer in Jan Breydel. Ze zullen de komende maanden ongetwijfeld nog alles geven. Gelukkig telt blauw-zwart nog veel andere supportersclubs." Het einde van Blue Army zal volgens de bestuursleden geen afbreuk doen aan de sfeer in het stadion. "Die blijft voor altijd overeind."