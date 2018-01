"Stadsbestuur, hou meer rekening met handelaars" HENDRIK VERMEULEN METEEN AMBITIEUS MET UNIZO BRUGGE

19 januari 2018

02u45 0 Brugge Vijf lokale Unizo-afdelingen in Brugge hebben de krachten gebundeld. Aan het roer van Unizo Brugge staat Hendrik Vermeulen (45), baas van een logistiek bedrijf in Zeebrugge. 1.500 handelaars zijn lid van de grote afdeling. "De stad kan niet meer om ons heen. We willen meer gewicht in de schaal leggen", zegt Vermeulen.

Vergeet de lokale afdelingen van de middenstandsorganisatie in onder meer Sint-Kruis, Assebroek of Sint-Michiels: voortaan is er Unizo Brugge. De handelaarsvereniging met 1.500 leden is daarmee meteen een van de grootste van Vlaanderen. Belangrijkste doel: meer haar stempel drukken op het beleid. Want dit stadsbestuur heeft zich volgens Unizo niet meteen populair gemaakt bij de handelaars in de Breydelstad. "Er zijn akkefietjes geweest en die hadden best vermeden kunnen worden", zegt kersvers voorzitter Hendrik Vermeulen. Hij leidt in de haven van Zeebrugge expeditiekantoor Ocean Gate, dat het verschepen van containers organiseert. Hij is pas twee jaar lid van Unizo in Brugge, maar werd door de leden als vertrouwenspersoon aangeduid. "Ik denk dat dit stadsbestuur goede intenties heeft, maar het soms wat verkeerd aanpakt. Zeker wat de communicatie betreft en dat is toch de eerste stap naar begrip bij handelaars."





Wegenwerken

Liggen op de maag van de handelaars: de vele wegenwerken in de stad. "Op 't Zand zijn de afspraken heel duidelijk: er kwamen flankerende maatregelen voor de handelszaken die verlies lijden door de werken. Maar dat zou overal moeten kunnen, want ook andere straten hebben zwarte sneeuw gezien. Denk maar aan de Geldmunt- en Noordzandstraat. Een stadsbestuur moet consequent zijn."





Parkeerplan

Ook over het nieuwe parkeerplan heeft Vermeulen een duidelijke visie. "Het is veel te snel ingevoerd", vindt hij. "Een overheid moet eerst zorgen voor randparkings en goed vervoer van daaruit richting de stad, vooraleer ze het parkeren in het centrum wil ontraden. Hier gebeurt net het omgekeerde en dat is niet logisch. Uiteraard moet het plan dan bijgestuurd worden en dat valt niet goed bij de bevolking."





Verkiezingen

Het zijn twee verbeterpunten die straks op een prioriteitenlijst terecht komen. Die lijst wordt aan de politieke partijen bezorgd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. "Doordat we zo groot geworden zijn, willen we als organisatie meer gewicht in de schaal leggen. Er moet meer rekening gehouden worden met ondernemers in Brugge. De bedrijventerreinen met innoverende ondernemingen die we zo nodig hebben, de leegstand die we willen inperken... De uitdagingen zijn duidelijk. Brugge moet bovendien een winkelstad zijn waar wat te beleven valt. In dat opzicht zullen we ook meer kunnen betekenen. In plaats van een eindejaarsactie in Sint-Michiels kunnen we dat nu over heel Brugge uitrollen. We zijn ambitieus: ook de handelsgebuurtekringen willen we betrekken. Brugge kan wat meer peper en zout gebruiken", stelt Vermeulen.