'Sounds Delicious' lokt honderden bezoekers 30 juli 2018

In Sint-Jozef hebben afgelopen weekend honderden enthousiastelingen genoten van het festivalletje 'Sounds Delicious' op het Gandhiplein. Jong en oud kon er drie dagen lang genieten van een ruim aanbod aan foodtrucks en drankstandjes. Verder waren er tal van bandjes en dj's die vanop het podium de sfeer verzorgden. Het mindere weer van zaterdag en zondag kon de pret niet drukken. Voor de allerkleinsten was er een springkasteel voorzien. Om het festival extra in de kijker te zetten, werkten de organisatoren samen met brouwerij Fort Lapin. Het resultaat is een nieuw blond Brugs biertje van zes graden alcohol. De ingrediënten zijn gerst- en tarwemout, hop en koriander. Het biertje viel alvast erg in de smaak.





(MMB)